Papież odwiedza Korsykę

Na spotkanie z papieżem wybiera się co trzeci mieszkaniec wyspy.

Papież Franciszek udaje się w niedzielę na Korsykę, którą odwiedzi jako pierwszy papież w historii. Głównym celem jego około 10-godzinnej wizyty na francuskiej wyspie jest udział w kongresie na temat pobożności ludowej w rejonie Morza Śródziemnego.

Papież odwiedzi też miejsca związane z postacią Napoleona Bonaparte, który urodził się na tej wyspie.

Korsyka to miejsce ludowych nabożeństw i różnych form kultu oraz procesji. Słynie również z działalności około 3 tysięcy bractw religijnych i przywiązania do tradycji.

"Papież jest wrażliwy na ten duchowy wymiar, a także na ten ludowy, ludzki aspekt, w którym ludzie wychodzą na ulicę i wyrażają swoją wiarę bez publicznej indoktrynacji, ale z wielką prostotą i radością" - powiedział watykańskim mediom biskup diecezji Ajaccio kardynał Francois-Xavier Bustillo.

Jak wyjaśnił, pomysł organizacji śródziemnomorskiego spotkania na temat tradycyjnych form pobożności wynika z tego, że są one charakterystyczne dla większości Kościołów tego regionu.

Papieska dowodzi, jak wielkie znaczenie mają dla Franciszka terytoria peryferyjne, a także wspólnoty wiernych zakorzenione w tradycjach.

Około godz. 7.45 w niedzielę Franciszek odleci na Korsykę samolotem włoskich linii ITA. Na lotnisku imienia Napoleona Bonaparte w Ajaccio, głównym mieście wyspy, wyląduje około godz. 9. Miasto liczy ponad 70 tysięcy mieszkańców.

Z okazji historycznej wizyty papieża oczekuje się przybycia tysięcy wiernych z innych części Francji.

Po krótkiej ceremonii powitania na lotnisku papież uda się na krótko do pochodzącego z VI wieku baptysterium świętego Jana. Znajduje się ono w centrum Ajaccio, przy Cours Napoleon - głównej arterii miasta. Zabytek został odkryty w 2005 roku podczas prac budowlanych.

Stamtąd Franciszek uda się do Pałacu Kongresowego i Wystawowego, by wziąć udział w końcowej sesji kongresu na temat pobożności ludowej w krajach Morza Śródziemnego i wygłosi przemówienie. Wydarzenie zorganizowała miejscowa diecezja, a przybyło na nie około 400 przedstawicieli Kościoła i ekspertów.

Następnie Franciszek pojedzie na chwilę modlitwy przed figurą Matki Bożej Miłosierdzia (Madonuccia) - patronki Ajaccio. Została nią ogłoszona w 1656 roku podczas epidemii dżumy na terytorium Italii, w tym w Genui, pod której kontrolą znajdowała się wówczas wyspa.

Kiedy do zatoki Ajaccio wpłynął statek z Genui z chorymi na pokładzie, Rada Starców na Korsyce postanowiła oddać miasto pod ochronę Matki Bożej. Mieszkańcy przeszli w procesji modlitewnej, po której - jak głosi tradycja - wiatry zmieniły kierunek, w wyniku czego żaden statek nie mógł zawinąć do portu, co uchroniło wyspę przed zarazą.

Po godz. 11 papież przybędzie do XVI-wiecznej katedry na spotkanie z duchowieństwem i wspólną modlitwę "Anioł Pański". W jednej z kaplic znajduje się obraz "Dziewica świętego serca" Eugene'a Delacroix. To w tej katedrze chciał zostać pochowany Napoleon Bonaparte, gdyby - jak napisał przed śmiercią - nie chciano pochować go w Paryżu.

Po południu na placu Austerlitz papież odprawi mszę, w której ma wziąć udział około 7 tysięcy osób.

Place d'Austerlitz znany jest też pod nazwą "grota Napoleona", nawiązującą do dawnego budynku, zbudowanego przez jezuitów na początku XVIII wieku. Jak przekazują kolejne pokolenia, Napoleon chodził tam jako dziecko. Na placu stoi pomnik cesarza Francuzów, a wśród inskrypcji wymieniono nazwy stoczonych przez niego bitew. Dziś to jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc na Korsyce.

Po mszy, już na lotnisku w Ajaccio Franciszek spotka się o godz. 17.30 z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Na spotkanie to przewidziano w programie pół godziny.

Do Rzymu papież wróci wczesnym wieczorem samolotem korsykańskich linii lotniczych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka