Polscy lekarze niosą nadzieję w Republice Środkowoafrykańskiej  

Misja w sercu Afryki, gdzie zdrowie i życie kobiet wciąż pozostaje wyzwaniem. Projekt „Ocal Życie” to nie tylko medyczna akcja, ale także chrześcijańskie świadectwo miłosierdzia. W październiku grupa polskich medyków wyjechała do Republiki Środkowoafrykańskiej, by szkolić lokalnych specjalistów w szpitalu św. Ojca Pio w Bangui, prowadzonym przez brata zakonnego Zgromadzenia Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego Janusza Gawła.