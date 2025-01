Dzień Judaizmu i tydzień ekumenicznych modlitw o jedność chrześcijan

Dzień Judaizmu w Szczecinie organizują dominikanie, zapraszając do wspólnej modlitwy przedstawicieli różnych wyznań, członków gminy żydowskiej i Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Uroczyste nabożeństwo w kościele św. Dominika (17 stycznia, godz. 19) rozpocznie cykl wydarzeń pod hasłem "Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan".

"Kościół katolicki musi stale rozpoznawać, pogłębiać swoje związki z judaizmem" - podkreślił w rozmowie z PAP o. Tomasz Dostatni, organizator Dnia Judaizmu i tygodnia modlitw w Szczecinie. "Centralne, ogólnopolskie obchody Dnia Judaizmu w tym roku odbywają się we Wrocławiu (14-16 stycznia). A szczecińscy dominikanie, jak zawsze włączają się w to święto. Od kilkunastu ma ono charakter ekumeniczny" - wyjaśnił.

Nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Dominika (pl. Ofiar Katynia) zaplanowane jest w piątek (17 stycznia) o godz. 19. Kazanie wygłosi o. Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Szczecinie. Modlitwie wspólnej przewodniczył będzie o. Dostatni, a oprawę artystyczną przygotowują aktorzy szczecińskiego Teatru Polskiego.

"Będą wykonywać pieśni i czytać fragmenty +Opowieści chasydów+ Martina Bubera" - zapowiada dominikanin.

Na stronie: https://szczecin.dominikanie.pl/ przewidziana jest transmisja online. Wstęp na wydarzenie jest otwarty.

Ekumeniczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, z udziałem wiernych różnych wyznań, będzie kontynuowany w niedzielę (19 stycznia, godz. 18) w cerkwi pw. św. Mikołaja (ul. Zygmunta Starego 1), w poniedziałek (20 stycznia, godz. 18) w kościele polskokatolickim (ul. Św. Piotra i Pawła 4/5), we wtorek (21 stycznia, godz. 18) w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Świętej Trójcy (ul. Energetyków 8), a w czwartek (23 stycznia, godz. 18) w klasztorze sióstr karmelitanek bosych pw. Miłości Miłosiernej (ul. Strzałowska 26 B). Uroczyste zakończenie zaplanowano w sobotę (25 stycznia, godz. 19) w szczecińskiej archikatedrze pw. św. Jakuba Apostoła.

"Będziemy modlić się też o pokój w Ukrainie i Ziemi Świętej" - dodał o. Dostatni.

W tym roku tydzień modlitw ekumenicznych odbywa się pod hasłem: "Czy wierzysz w to?", nawiązując do Ewangelii św. Jana opowiadającego o wskrzeszeniu Łazarza: "Rzekł do niej (Marty) Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?".

Dzień Judaizmu to święto ustanowione w 1997 r. przez Konferencję Episkopatu Polski, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, obchodzone 17 stycznia. Odbywa się też, lokalnie, we Włoszech i Austrii. Rozpoczyna Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w Kościół rzymskokatolicki organizuje od pierwszej dekady XX w. Modlitwy trwają od 18 stycznia, czyli święta katedry św. Piotra w Rzymie, do 25 stycznia, który przypomina o Nawróceniu Św. Pawła Apostoła.