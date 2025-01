Hamas uwolnił trzy zakładniczki

Trzy zakładniczki uwolnione w niedzielę przez Hamas po 15 miesiącach niewoli wróciły już do Izraela i spotkały się ze swoimi matkami. W zamian, w ramach umowy o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, Izrael ma zwolnić z więzień 90 palestyńskich kobiet i nastolatków.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że uwolnione zakładniczki "przeszły przez piekło" i podkreślił, że "cały naród obejmuje je i wita w domu". Zaznaczył, że są one pierwszymi zakładniczkami sprowadzonymi do Izraela w tej rundzie porozumienia z Hamasem.

Romi Gonen, Emily Damari i Doron Steinbrecher były przetrzymywane w Strefie Gazy od czasu, gdy zostały porwane z Izraela 7 października 2023 r. W niedzielę Hamas przekazał je pracownikom Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK), a następnie izraelskie wojsko przetransportowało je do Izraela.

Siły Obronne Izraela opublikowały nagranie, na którym widać rodziny uwolnionych zakładniczek, które cieszą się z wiadomości o przekazaniu kobiet stronie izraelskiej. Kobiety mają otrzymać pomoc medyczną w szpitalu dziecięcym Safra - podał portal Times of Israel.

The moment of the first meeting between the former hostages and Israeli soldiers pic.twitter.com/77fKvIYvnH