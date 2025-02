Caritas Polska na pomoc dla Strefy Gazy przekaże ponad 200 tys. zł

Caritas Polska poinformowała, że przekaże ponad 200 tys. zł. na pomoc dla Strefy Gazy. Organizacja wspiera mieszkańców tego terenu za pośrednictwem Caritas Jerozolima, która współpracuje z 17 zespołami medycznymi, z których 15 ma siedzibę na południu Gazy.

19 stycznia weszło w życie porozumienie o zawieszeniu broni między Hamasem a Izraelem. Ma ono obowiązywać przez 42 dni. Dalsze działania zmierzające do pokojowego zakończenia konfliktu będą negocjowane.

Sekretarz generalny Caritas Jerozolima Anton Asfar poinformował, że organizacja prowadzi dziewięć punktów medycznych w Gazie, z czego osiem na południu. "Obecnie w Strefie Gazy mamy 97 pracowników, z czego około połowa planuje powrót na północ" - powiedział.

"Współpracujemy z 17 zespołami medycznymi, z których 15 ma siedzibę na południu Gazy" - powiedział Asfar. Dodał, że decyzja o lokalizacji kolejnych punktów będzie zależała od zapotrzebowania w poszczególnych regionach.

"W obozie dla uchodźców Al Shati, gdzie wcześniej mieszkało 28 tys. uchodźców organizacja spodziewa się ok. 90 tys. ludzi. To centrum będzie swego rodzaju węzłem - skąd przeniesiemy się do innych obszarów. Z pewnością utrzymamy niektóre punkty medyczne w południowej części, ale zwiększymy też naszą działalność w mieście Gaza i na północy" - zapowiedział sekretarz generalny Caritas Jerozolima.

Wyjaśnił, że zgodnie z podpisaną umową, każdego dnia do Strefy Gazy powinno wjeżdżać 600 ciężarówek z pomocą humanitarną. Dotąd zaplanowano, że 250 ciężarówek wjedzie z Rafah. Przyznał, że "bardzo niewiele". Zaznaczył, że organizacja stara się zapewnić "maksymalne bezpieczeństwo konwojom humanitarnym".

Caritas Polska od kilku lat wspiera mieszkańców Strefy Gazy za pośrednictwem Caritas Jerozolima. Współpraca obejmuje m.in. pomoc medyczną i psychologiczną.

W ramach realizowanego od 2020 r. programu "Rodzina Rodzinie" Caritas Polska przekazała 4 mln zł na zapewnienie podstawowych potrzeb, m.in. sfinansowanie wyżywienia, leków, ubrań czy opłat za mieszkanie. Dzięki programowi współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, przekazano w ostatnich latach ponad 18 mln zł na wparcie osób z niepełnosprawnościami.