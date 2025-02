Kolonia: kard. Fernández krytykuje ideologię gender  

Zmiana płci nie jest jedynie zewnętrzną zmianą, porównywalną do chirurgii kosmetycznej. Wiąże się ona z „roszczeniem do zmiany tożsamości, pragnieniem bycia inną osobą” – stwierdził kard. Víctor Manuel Fernández. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary wygłosił 17 stycznia wykład w Kolońskiej Szkole Teologii Katolickiej, krytykując ideologię gender.

Kardynał podkreślił, że płeć i tożsamość cielesna nie mogą podlegać radykalnym zmianom, jak się by to mogło komuś podobać. Zmiana płci nie jest jedynie zewnętrzną zmianą, porównywalną do chirurgii kosmetycznej. Wiąże się ona z „roszczeniem do zmiany tożsamości, pragnieniem bycia inną osobą” - zaznaczył. Odniósł się do idei wykorzystania środków technicznych do „stworzenia alternatywnej rzeczywistości według własnego uznania”. Jednocześnie przyznał, że istnieją przypadki poważnej dysforii (zaburzenia doświadczenia emocjonalnego) poza normą, które mogą prowadzić do „życia nie do zniesienia”. Takie wyjątkowe sytuacje muszą być oceniane z wielką ostrożnością - przestrzegł.

Jednocześnie skrytykował ideologie, które wiążą się z zaprzeczeniem danej rzeczywistości i które opierają się na założeniu, że płeć i tożsamość cielesna mogą podlegać radykalnej zmianie.

Kard. Fernández odniósł się także do krytyki dokumentu Dykasterii Nauki Wiary na temat godności człowieka, "Dignitas infinita", który w tytule odnosi się do słowa „infinita”. Na konferencji w Kolonii wyjaśnił: „Nieskończona miłość Boga nadaje nieskończoną godność każdej osobie ludzkiej. Nie ma ona żadnego związku z naturalnymi zdolnościami istot ludzkich”. Zaznaczył, iż termin „nieskończony” został zaczerpnięty od św. Jana Pawła II, który 16 listopada 1980 roku spotykając się z osobami niepełnosprawnymi w Osnabrück stwierdził: „Bóg w sposób niezrównany ukazał nam w Jezusie Chrystusie, jak bardzo kocha każdego człowieka i tym samym nadaje mu nieskończoną godność”. W przeciwieństwie do innych istot na tej ziemi, my, ludzie, jesteśmy otwarci na nieskończone wywyższenie".

„Nieskończony oznacza `absolutnie bezwarunkowy` - niezależnie od okoliczności i stanu lub sytuacji, w jakiej może się znaleźć dana osoba. Ta uniwersalna wartość musi być akceptowana przez wszystkich, wszędzie i w każdej sytuacji” – podkreślił kardynał. Przypomniał, że źródłem tej wartości może być nie tylko religia, ale także ludzki rozum, refleksja i dialog. Na przykład Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ (1948) również podkreśla „przyrodzoną godność oraz równe i niezbywalne prawa wszystkich członków rodziny ludzkiej”.

Kard. Fernandez zwrócił uwagę, iż „odrzucając karę śmierci, papież Franciszek chciał pokazać, jak daleko sięga nasze przekonanie o niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Jeśli bowiem nie odmawiam jej najgorszym przestępcom, nie odmówię jej nikomu. Dam każdemu możliwość dzielenia ze mną tej planety, niezależnie od tego, co może nas dzielić” – stwierdził w Kolonii prefekt Dykasterii Nauki Wiary, podkreślając głębię antropologii chrześcijańskiej.