USA: Nielegalni imigranci będą musieli się zarejestrować

Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) poinformował, że na wszystkich osobach w wieku 14 lat i starszych, które nie mają legalnego statusu, będzie ciążył obowiązek rejestracji. Tym, którzy się uchylą może grozić grzywna lub więzienie.

Rejestracji towarzyszyć będzie pobieranie odcisków palców i odnotowanie adresu. Rodzice i opiekunowie dzieci poniżej 14 roku życia muszą dopełnić za nich ten obowiązek.

Jak zauważyła agencja AP wymóg rejestracji przez dekady rzadko egzekwowano. Zgodnie z zaostrzonymi przepisami ustanowionymi po atakach z 11 września na nowojorski World Trade Center, obowiązywał on mężczyzn nie będących obywatelami USA w wieku 16 lat i starszych z 25 krajów w większości arabskich lub muzułmańskich. Doprowadziło to do wszczęcia postępowania deportacyjnego wobec ponad 13 000 osób. Rozporządzenie zawieszono w 2011 roku i zniesiono pięć lat później.

Urzędnicy ostrzegają, że teraz sytuacja się zmieni. "Administracja Trumpa będzie egzekwować wszystkie nasze prawa imigracyjne. Dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny i wszystkich Amerykanów musimy wiedzieć, kto przebywa w naszym kraju" - oświadczyła rzeczniczka DHS Tricia McLaughlin.

Osoby, które się zarejestrują, otrzymają jakiś rodzaj dowodu tożsamości. Każda osoba powyżej 18 roku życia będzie musiała go mieć przy sobie przez cały czas.

Zdaniem prawników, na których powołuje się AP, praktyczne konsekwencje akcji mogą nie mieć znaczenia. Osoby mieszkające nielegalnie raczej się nie zarejestrują, bo znacznie ułatwiłoby to ich deportację. "Ale nawet jeśli nie osiągniemy w ten sposób zbyt wiele w kwestii deportacji większej liczby osób, to wysyłamy sygnał Amerykanom, że +rozprawiamy się z imigrantami+. Zwiększy to też przestrach imigrantów" - ocenił Stephen Yale-Loehr, emerytowany profesor wydziału prawa Uniwersytetu Cornell.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski