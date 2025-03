"Poradnik kryzysowy" powinien zachęcać do posiadania gotówki  

Koalicja dla Gotówki napisała do szefa MSWiA pismo, w którym rekomenduje, by edukacyjny "Poradnik kryzysowy" zachęcał obywateli do posiadania gotówki na wypadek kryzysu. Jak powiedział PAP Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, to kwestia instynktu obywatelskiego, ale też zdrowego rozsądku.

Nad "Poradnikiem kryzysowym" pracują obecnie MSWiA, MON oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wzorowany będzie na szwedzkim poradniku. Jak podkreślił Rafał Górski, Koalicja dla Gotówki rekomenduje, żeby poradnik zachęcał obywateli do posiadania gotówki.

"Szwedzka broszura pt. +W razie sytuacji kryzysowej lub wojny+ zawiera następującą informację: możliwość płacenia na różne sposoby zdecydowanie poprawia gotowość. Od czasu do czasu używaj gotówki. Warto mieć: gotówkę w różnych nominałach przynajmniej na tydzień" - napisała Koalicja w piśmie do ministra Tomasza Siemoniaka.

Rafał Górski zapytany przez PAP o powód takiego apelu, odparł, że "gotówka w sytuacjach kryzysowych jest bardzo ważnym wyposażeniem obywatela". Przypomniał, że wszyscy w Polsce doświadczyli tego w 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa, kiedy "wypłaty z bankomatów w całej Polsce sięgnęły zenitu, co można zaobserwować na wykresach udostępnianych przez Narodowy Bank Polski".

Górski wskazał także, że drugą taką sytuacją kryzysową był początek wojny na Ukrainie - "również wtedy Polacy ruszyli, by masowo wypłacać pieniądze" - powiedział. Dodał, że chęć posiadania przy sobie gotówki w sytuacjach kryzysowych to "z jednej strony instynkt obywatelski, z drugiej strony zdrowy rozsądek".

Jednocześnie szef Instytutu Obywatelskiego wyraził zadowolenie, że rząd Donalda Tuska postanowił wydać i rozesłać do wszystkich gospodarstw domowych broszurę, która by instruowała, jak przetrwać w sytuacjach zagrożenia. Gdyż, jak stwierdził, żyjemy w niebezpiecznych czasach i powinniśmy być przygotowani na to, że w przyszłości, także niedalekiej mogą się wydarzyć "różne rzeczy, np. cyberataki na naszą infrastrukturę krytyczną, co może spowodować np. trwające przez dłuższy czas black outy". Wtedy - zaznaczył - warto mieć przy sobie gotówkę, gdyż pieniądze elektroniczne na jakiś czas przestaną działać.

"Rząd szwedzki także zaleca swoim obywatelom, żeby na wszelki wypadek przygotowali zapas gotówki - przynajmniej na tydzień. Radziłbym jednak, by w związku z tym, że ceny w czasach kryzysu zawsze idą w górę, abyśmy zrobili sobie taką finansową zakładkę w postaci trzykrotności sumy, którą normalnie wydajemy na życie w czasie siedmiu dni" - zarekomendował Górski.

Stwierdził także, że zalecałby dywersyfikację środków finansowych - np. aby część walorów trzymać w krajowej gotówce, część w obcej walucie, a część w złocie lub biżuterii.

Dodał, że szwedzcy eksperci zalecają obywatelom, aby i bez kryzysu od czasu do czasu płacić gotówką. "To bardzo ważne, ponieważ pokazuje, że gotówka jest potrzebna i nie powinniśmy jej likwidować" - zaznaczył Górski.

Nad "Poradnikiem kryzysowym" pracują obecnie MSWiA, MON oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak powiedział PAP wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, wzorowany on będzie na szwedzkim poradniku, który został wydany także w polskiej wersji językowej. "Okazuje się, że ponad 90 proc. obywateli Szwecji ma pozytywne podejście do tego poradnika i mamy nadzieję, że taki sam odbiór będzie w Polsce" - wskazał Leśniakiewicz.

Podkreślił, że w sytuacji kryzysowej państwo nie zastąpi działań samego obywatela i każdy z nas powinien być przygotowany w ramach swoich możliwości na przynajmniej trzy doby przetrwania bez pomocy struktur państwa. "Miejmy zapas wody, niezbędne leki, środki higieniczno-sanitarne, zapas żywności, oświetlenie, które zadziała nam bez sieci elektrycznej, naładowane powerbanki. Miejmy także radio tranzystorowe, bo dzisiaj zapomnieliśmy, że to może być czasami jedyne medium do odbioru komunikatów" - zalecił wiceszef MSWiA. To jednak nie wszystko, gdyż RCB w swoich poradnikach, m.in. tym dotyczącym wyposażenia plecaka ewakuacyjnego, podkreśla, że należy mieć przy sobie gotówkę w małych nominałach.

Członkami Koalicji dla Gotówki są: ESG PRO Sp. z o.o.; Forum Prawo dla Rozwoju; Fundacja Instytut Libertatis; Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości; Fundacja Wolność i Własność; Instytut Spraw Obywatelskich; Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność"; Obywatelski Akcelerator Innowacji; Polska Sieć Ekonomii; Polskie Towarzystwo Gospodarcze; Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu; Tavex Sp. z o.o.; Warsaw Enterprise Institute; Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Mira Suchodolska

Od redakcji Wiara.pl

To bardzo ważny głos. Nie trzeba wiele - ot, dłuższy brak prądu, atak hakerski - by nasze pieniądze w banku stały się dla nas niepotrzebne. No, chyba że to już nie są nasze pieniądze, a banków.