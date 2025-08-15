Reklama

Jesteśmy "Mordercami od 1939 roku"?
Jesteśmy "Mordercami od 1939 roku"?

Protesty prezydenta i szefa MON przeciw treści transparentu kibiców piłkarzy Maccabi Hajfa.

Prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprotestowali w czwartek przeciw treści transparentu kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Napisano na nim w języku angielskim: "Mordercy od 1939 roku".

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Głos w sprawie zabrał też wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który zażądał zgłoszenia sprawy do Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

"Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - podkreślił we wpisie na X.

Interwencję w UEFA zapowiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który treść transparentu nazwał "prowokacją" i "fałszowaniem historii".

"Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - zapowiedział szef PZPN.

Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza. Raków, który u siebie przegrał 0:1, wygrał w rewanżu 2:0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Od redakcji Wiara.pl

Czekamy na reakcję MSZ. W kontekście trudnych relacji polsko-izraelskich nie powinno się tego traktować jak zwykłego chuligańskiego wybryku

PAP |

dodane 15.08.2025 08:04

TAGI| HISTORIA, IZRAEL, LIGA KONFERENCJI, NAUKA, PAP, PIŁKA NOŻNA, SPOŁECZEŃSTWO, WĘGRY

