Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów dotarło na Jasną Górę

Przed przypadającą w piątek uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę tylko w dwóch poprzedzających to święto dniach przybyło około 35,5 tys. pątników - podało Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Do tej liczby należy jeszcze dodać kilka tysięcy pielgrzymów sztafetowych, którzy dołączali do pielgrzymek na jeden lub kilka dni, nie pokonując z różnych względów całej trasy - dodały służby prasowe sanktuarium.

Główne uroczystości Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze odbędą się w piątek. Ich centralnym punktem będzie przedpołudniowa suma pontyfikalna pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji świdnickiej Ignacego Deca.

Jak wynika z danych Biura Prasowego Jasnej Góry, we wszystkich tegorocznych pielgrzymkach widać znaczny wzrost udziału młodzieży, młodych małżeństw i rodzin z dziećmi.

"Oświadczyny czy śluby to też jedne z częstych wydarzeń podczas pielgrzymek pieszych czy rowerowych na Jasną Górę. Wśród zmagań z tropikalnym żarem z nieba na Jasną Górę przez cały sierpień docierały kolejne pielgrzymki piesze, rowerowe i biegowe" - opisali przedstawiciele sanktuarium w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Jasnej Góry.

W sierpniu przed uroczystością Wniebowzięcia na Jasną Górę przybyło w sumie blisko 55 tys. pątników. W 55 pielgrzymkach pieszych przyszło 52,5 tys. osób, prawie 2 tys. przyjechało do Częstochowy w 35 pielgrzymkach rowerowych, a 63 w pielgrzymkach biegowych.

W całym tegorocznym sezonie pielgrzymkowym, od maja do 14 sierpnia, na Jasną Górę przybyło w sumie ponad 74 tys. osób, z czego prawie 66 tys. osób w 148 pielgrzymkach pieszych. Jak dotychczas najliczniejsze z nich to: 46. Radomska Pielgrzymka Piesza (która zgromadziła ponad 7 tys. osób), 44. Krakowska Pielgrzymka Piesza (5,5 tys.) i 314. Warszawska Pielgrzymka Piesza (4,3 tys.). Z Warszawy w ośmiu pielgrzymkach przyszło 10 tys. osób.

Najdłuższy szlak tradycyjnie mieli do pokonania pątnicy z 42. Pielgrzymki Szczecińsko-Kamieńskiej i 44. Pielgrzymki Kaszubskiej, którzy przeszli ponad 600 km.

Kolejne pielgrzymki przybędą do Częstochowy na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, która przypada 26 sierpnia.

W ubiegłym roku na Jasną Górę przybyło w sumie ponad 4 mln pielgrzymów. Ponad 100 tys. z nich dotarło do Częstochowy w pielgrzymkach pieszych, rowerowych i biegowych.