info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej
Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej  
PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI Leon XIV

Papież Leon XIV zaapelował w środę o zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, o trwałe zawieszenie broni oraz pełne przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas audiencji generalnej w Watykanie sprzeciwił się masowemu stosowaniu siły i przymusowemu przesiedlaniu ludności.

- Ponownie kieruję dzisiaj mocny apel zarówno do zaangażowanych stron, jak i do wspólnoty międzynarodowej, aby położono kres konfliktowi w Ziemi Świętej, który spowodował tak wiele grozy, zniszczenia i śmierci - oświadczył papież w czasie spotkania w Auli Pawła VI z kilkoma tysiącami wiernych.

Wśród braw wiernych Leon XIV powiedział następnie: - Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej i o pełne poszanowanie prawa humanitarnego, a zwłaszcza obowiązku ochrony cywilów i zakazu kolektywnego karania, masowego stosowania siły oraz przymusowego przesiedlania ludności.

Papież ogłosił, że przyłącza się do wspólnej deklaracji patriarchów Jerozolimy - łacińskiego i prawosławnego, którzy we wtorek wezwali, by zakończyć przemoc i wojnę oraz by nadać priorytet dobru wspólnemu ludzi.

Leon XIV modlił się do Matki Bożej o pojednanie i pokój w Ziemi Świętej; tak bardzo wszystkim bliskiej - dodał.

W katechezie zaznaczył, że chrześcijańska nadzieja nie jest ucieczką, lecz decyzją.

- Prawdziwa nadzieja nie polega na próbach uniknięcia bólu, ale na wierze, że nawet w samym środku najbardziej niesprawiedliwych cierpień kryje się zalążek nowego życia - powiedział papież.

Dodał: - W życiu nie trzeba mieć wszystkiego pod kontrolą. Wystarczy wybierać codziennie, by kochać z wolnością. I to jest prawdziwa nadzieja: wiedzieć, że także w mroku prób miłość Boga wspiera nas.

Zwracając się do Polaków Leon XIV mówił: - W waszej ojczyźnie rozpoczyna się trzecia narodowa peregrynacja Ikony Jasnogórskiej, począwszy od diecezji sosnowieckiej. Przyjmując Matkę Jezusa słuchajcie jej słów: Uczyńcie co wam mówi syn.

Papież wezwał: - Otwórzcie serca na łaskę Zbawiciela, by uzdrowiła i odnowiła wasze życie osobiste i społeczne.

Nowością środowych audiencji w Auli Pawła VI jest to, że Leon XIV spędza dużo czasu z jej uczestnikami, długo z nimi rozmawia oraz pozdrawia podchodząc do kolejnych grup wiernych i duchowieństwa.

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

KAI DODANE 27.08.2025 AKTUALIZACJA Dziś 14:07

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

„Nawet w najciemniejszej godzinie można pozostać wolnym, aby miłować aż do końca” – powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie papież skoncentrował się na scenie pojmania Jezusa. »

więcej »

PAP |

dodane 27.08.2025 11:52

TAGI| LEON XIV, STREFA GAZY

