Czterej polscy biskupi na pierwszej w tym pontyfikacie kanonizacji
Czterej polscy biskupi na pierwszej w tym pontyfikacie kanonizacji

Plac św. Piotra  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Plac św. Piotra
Miejsce większości większych papieskich celebracji

W kanonizacji bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgia Frassatiego weźmie udział czterech biskupów z Polski.

W niedzielę 7 września na Placu Świętego Piotra w Watykanie odbędzie się kanonizacja bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgia Frassatiego. Konferencję Episkopatu Polski będą reprezentować bp Grzegorz Suchodolski, bp Piotr Kleszcz OFMConv, bp Tomasz Sztajerwald oraz bp Zbigniew Wołkowicz.

Kanonizacja bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgia Frassatiego będzie pierwszą za pontyfikatu papieża Leona XIV. uroczystości rozpoczną się 7 września o godz. 10.00 na Placu Świętego Piotra.

Weźmie w nich udział czteroosobowa delegacja Konferencji Episkopatu Polski. W jej skład wejdzie biskup pomocniczy diecezji siedleckiej i przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży Grzegorz Suchodolski; biskupi pomocniczy archidiecezji łódzkiej Piotr Kleszcz OFMConv i Zbigniew Wołkowicz oraz biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Tomasz Sztajerwald - przekazało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Carlo Acutis (1991-2006) znany był z miłości do Eucharystii oraz wykorzystania nowych technologii w ewangelizacji. Pier Giorgio Frassati (1901-1925) był natomiast świeckim dominikaninem, znanym z działalności charytatywnej i społecznej. Jego życiowym mottem były słowa: "Verso l'alto" - "Ku górze". Obaj błogosławieni zmarli w młodym wieku. 

PAP

dodane 28.08.2025 14:10

KANONIZACJA, KOŚCIÓŁ

Tydzień z Wiara.pl

NASZYM ZDANIEM

Zmiana epoki

ks. Włodzimierz Lewandowski

Zmiana epoki

Coś, co sprawdziło się przed kilkudziesięciu laty, niekoniecznie musi „działać” dziś.

Egoizm w promocji

Andrzej Macura

Egoizm w promocji

Do niedawna trzeba się go było wstydzić. Dziś zaczyna uchodzić za cnotę.

Nie wiedząc

Katarzyna Solecka

Nie wiedząc

Pisane w czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze o ich świętości, o tym, kim będą, mają w sobie cośw uroczy sposób pociągającego. Publikowane po śmierci listy, dzienniki, zapiski. Może szczególnie listy – jak te do Pani de Bondy wysyłane przez Karola de Foucauld.

