Czterej polscy biskupi na pierwszej w tym pontyfikacie kanonizacji

W kanonizacji bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgia Frassatiego weźmie udział czterech biskupów z Polski.

W niedzielę 7 września na Placu Świętego Piotra w Watykanie odbędzie się kanonizacja bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgia Frassatiego. Konferencję Episkopatu Polski będą reprezentować bp Grzegorz Suchodolski, bp Piotr Kleszcz OFMConv, bp Tomasz Sztajerwald oraz bp Zbigniew Wołkowicz.

Kanonizacja bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgia Frassatiego będzie pierwszą za pontyfikatu papieża Leona XIV. uroczystości rozpoczną się 7 września o godz. 10.00 na Placu Świętego Piotra.

Weźmie w nich udział czteroosobowa delegacja Konferencji Episkopatu Polski. W jej skład wejdzie biskup pomocniczy diecezji siedleckiej i przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży Grzegorz Suchodolski; biskupi pomocniczy archidiecezji łódzkiej Piotr Kleszcz OFMConv i Zbigniew Wołkowicz oraz biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Tomasz Sztajerwald - przekazało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Carlo Acutis (1991-2006) znany był z miłości do Eucharystii oraz wykorzystania nowych technologii w ewangelizacji. Pier Giorgio Frassati (1901-1925) był natomiast świeckim dominikaninem, znanym z działalności charytatywnej i społecznej. Jego życiowym mottem były słowa: "Verso l'alto" - "Ku górze". Obaj błogosławieni zmarli w młodym wieku.