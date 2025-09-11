Miasto Gaza stoi w obliczu katastrofy humanitarnej w związku z eskalacją najnowszej izraelskiej ofensywy wojskowej, która doprowadza ludność do skrajnej sytuacji i zagraża przetrwaniu temu, co pozostało z systemu opieki zdrowotnej. Zespoły Lekarzy bez Granic ostrzegają, że po prostu niemożliwe będzie zmuszenie miliona ludzi, w tym setek ciężko chorych pacjentów i noworodków, do opuszczenia miasta Gaza i przeniesienia się do przepełnionych i pozbawionych odpowiednich zasobów obszarów w centrum i na południu Strefy Gazy. Oznaczałoby to wyrok śmierci dla miliona Palestyńczyków.

Nieustanne bombardowania dokonywane przez siły izraelskie i postępująca ofensywa lądowa zabijają setki Palestyńczyków i zmuszają ich do opuszczenia, czasem wielokrotnie, swoich domów i schronień. Jest to zgodne ze wzorcem całkowitego zniszczenia, którego zespoły Lekarzy bez Granic były wcześniej świadkami w Rafah.



– Od 2023 roku niektórzy z naszych kolegów zostali przesiedleni ponad jedenaście razy – mówi Jacob Granger, koordynator działań natychmiastowych Lekarzy bez Granic w Gazie.



Tymczasowe schronienia zapewniają niewiele bezpieczeństwa, ponieważ bombardowania nie ustają, często obierając za cel obszary będące miejscem ucieczki tych, którzy przeżyli. Szacuje się, że milion przesiedlonych osób zajmuje obecnie zaledwie 15 procent terytorium Gazy. Warunki pogorszyły się z powodu zniszczenia prawie 90 procent systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.



– Lekarze bez Granic kontynuują dystrybucję wody w mieście, ale ponieważ nie ma już żadnych rezerw, jeśli siły izraelskie uniemożliwią produkcję i dystrybucję wody pitnej, ludzie umrą w ciągu kilku dni – mówi Granger.



W przeludnionych, niehigienicznych warunkach życia rozprzestrzeniają się choroby, takie jak ostra biegunka.



System opieki zdrowotnej na krawędzi



Izraelska ofensywa celowo niszczy możliwość funkcjonowania opieki zdrowotnej w Gazie. Ponad połowa szpitali przestała działać, a te, które pozostały, w wyniku intencjonalnych ataków znajdują się na granicy wytrzymałości. Obłożenie łóżek sięgnęło 300 procent w szpitalu Al Ahli, 240 procent w szpitalu Szifa i 210 procent w szpitalu Rantisi. Trwająca eskalacja konfliktu w mieście Gaza grozi zamknięciem 11 z 18 częściowo funkcjonujących szpitali w Strefie Gazy, a także innych placówek opieki zdrowotnej. Władze ochrony zdrowia informują o wyczerpaniu zapasów ponad połowy niezbędnych leków.

Personel medyczny był wielokrotnie nękany nalotami, a pracownicy opieki zdrowotnej byli zabijani, zatrzymywani lub zastraszani, w tym członek zespołu Lekarzy bez Granic, który nadal jest przetrzymywany bez formalnego postawienia zarzutów. W placówkach medycznych, które Lekarze bez Granic wspierają w mieście Gaza, organizacja obserwuje zwiększoną liczbę rannych z coraz poważniejszymi obrażeniami. Jeśli pacjenci wymagający intensywnej opieki medycznej zostaną zmuszeni do ewakuacji, będą narażeni na śmierć z powodu zamknięcia szpitali. Osoby z niepełnosprawnościami, chore lub ranne nie będą w stanie się ewakuować.



Głodzenie jako narzędzie polityki



Oblężenie wywołało klęskę głodu: ograniczenia w dostawach żywności, czystej wody, leków i pomocy powodują gwałtowny wzrost wskaźników ostrego niedożywienia. Cywile desperacko szukający pomocy w punktach dystrybucji żywności spotykają się z użyciem śmiertelnej siły. Przez miesiące w przychodniach Lekarzy bez Granic zapewniano pomoc ofiarom rannym w wyniku izraelskich ostrzałów w punktach dystrybucji żywności zarządzanych przez GHF.



Operacje lądowe muszą zostać natychmiast wstrzymane



Siły izraelskie dążą do wyparcia Palestyńczyków z miasta Gaza poprzez ludobójstwo, czystki etniczne i tworzenie warunków uniemożliwiających przeżycie. Nigdzie nie jest bezpiecznie, a zdecydowanie niewystarczająca ilość pomocy dostarczana jest trasami niezwykle niebezpiecznymi dla ludności cywilnej. Niszczenie infrastruktury krytycznej jest procesem ciągłym i celowym.



Lekarze bez Granic wzywają do natychmiastowego zaprzestania stosowania nakazów ewakuacji jako środka przymusowego przesiedlenia, trwałego zawieszenia broni i napływu pomocy humanitarnej na dużą skalę. Apelujemy o ochronę placówek medycznych i umożliwienie skoordynowanych działań podmiotów humanitarnych. Systematyczne wyniszczanie całego miasta i ludności musi się skończyć. Wzywamy sojuszników Izraela do natychmiastowego zaprzestania dostaw broni do Izraela i zwiększenia nacisku na powstrzymanie ofensywy. Bez pilnej, radykalnej interwencji Strefie Gazy grozi całkowite unicestwienie.