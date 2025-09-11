info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Ofensywa w mieście Gaza jest wyrokiem śmierci dla miliona Palestyńczyków
rss newsletter facebook twitter

Ofensywa w mieście Gaza jest wyrokiem śmierci dla miliona Palestyńczyków

Wysiedlone rodziny palestyńskie przebywają w obozie dla uchodźców w mieście Gaza, w pobliżu nadmorskiej drogi  
Ibrahim Nofal Lekarze bez Granic Wysiedlone rodziny palestyńskie przebywają w obozie dla uchodźców w mieście Gaza, w pobliżu nadmorskiej drogi

Przesiedlenie? Niektórzy od 2023 roku przesiedlani byli już kilkanaście razy. Często i na te obszary spadają bomby.

Miasto Gaza stoi w obliczu katastrofy humanitarnej w związku z eskalacją najnowszej izraelskiej ofensywy wojskowej, która doprowadza ludność do skrajnej sytuacji i zagraża przetrwaniu temu, co pozostało z systemu opieki zdrowotnej. Zespoły Lekarzy bez Granic ostrzegają, że po prostu niemożliwe będzie zmuszenie miliona ludzi, w tym setek ciężko chorych pacjentów i noworodków, do opuszczenia miasta Gaza i przeniesienia się do przepełnionych i pozbawionych odpowiednich zasobów obszarów w centrum i na południu Strefy Gazy. Oznaczałoby to wyrok śmierci dla miliona Palestyńczyków. 
Nieustanne bombardowania dokonywane przez siły izraelskie i postępująca ofensywa lądowa zabijają setki Palestyńczyków i zmuszają ich do opuszczenia, czasem wielokrotnie, swoich domów i schronień. Jest to zgodne ze wzorcem całkowitego zniszczenia, którego zespoły Lekarzy bez Granic były wcześniej świadkami w Rafah. 

– Od 2023 roku niektórzy z naszych kolegów zostali przesiedleni ponad jedenaście razy – mówi Jacob Granger, koordynator działań natychmiastowych Lekarzy bez Granic w Gazie.

Tymczasowe schronienia zapewniają niewiele bezpieczeństwa, ponieważ bombardowania nie ustają, często obierając za cel obszary będące miejscem ucieczki tych, którzy przeżyli. Szacuje się, że milion przesiedlonych osób zajmuje obecnie zaledwie 15 procent terytorium Gazy. Warunki pogorszyły się z powodu zniszczenia prawie 90 procent systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

– Lekarze bez Granic kontynuują dystrybucję wody w mieście, ale ponieważ nie ma już żadnych rezerw, jeśli siły izraelskie uniemożliwią produkcję i dystrybucję wody pitnej, ludzie umrą w ciągu kilku dni – mówi Granger. 

W przeludnionych, niehigienicznych warunkach życia rozprzestrzeniają się choroby, takie jak ostra biegunka.

System opieki zdrowotnej na krawędzi

Izraelska ofensywa celowo niszczy możliwość funkcjonowania opieki zdrowotnej w Gazie. Ponad połowa szpitali przestała działać, a te, które pozostały, w wyniku intencjonalnych ataków znajdują się na granicy wytrzymałości. Obłożenie łóżek sięgnęło 300 procent w szpitalu Al Ahli, 240 procent w szpitalu Szifa i 210 procent w szpitalu Rantisi. Trwająca eskalacja konfliktu w mieście Gaza grozi zamknięciem 11 z 18 częściowo funkcjonujących szpitali w Strefie Gazy, a także innych placówek opieki zdrowotnej. Władze ochrony zdrowia informują o wyczerpaniu zapasów ponad połowy niezbędnych leków.  
Personel medyczny był wielokrotnie nękany nalotami, a pracownicy opieki zdrowotnej byli zabijani, zatrzymywani lub zastraszani, w tym członek zespołu Lekarzy bez Granic, który nadal jest przetrzymywany bez formalnego postawienia zarzutów. W placówkach medycznych, które Lekarze bez Granic wspierają w mieście Gaza, organizacja obserwuje zwiększoną liczbę rannych z coraz poważniejszymi obrażeniami. Jeśli pacjenci wymagający intensywnej opieki medycznej zostaną zmuszeni do ewakuacji, będą narażeni na śmierć z powodu zamknięcia szpitali. Osoby z niepełnosprawnościami, chore lub ranne nie będą w stanie się ewakuować.

Głodzenie jako narzędzie polityki

Oblężenie wywołało klęskę głodu: ograniczenia w dostawach żywności, czystej wody, leków i pomocy powodują gwałtowny wzrost wskaźników ostrego niedożywienia. Cywile desperacko szukający pomocy w punktach dystrybucji żywności spotykają się z użyciem śmiertelnej siły. Przez miesiące w przychodniach Lekarzy bez Granic zapewniano pomoc ofiarom rannym w wyniku izraelskich ostrzałów w punktach dystrybucji żywności zarządzanych przez GHF. 

Operacje lądowe muszą zostać natychmiast wstrzymane

Siły izraelskie dążą do wyparcia Palestyńczyków z miasta Gaza poprzez ludobójstwo, czystki etniczne i tworzenie warunków uniemożliwiających przeżycie. Nigdzie nie jest bezpiecznie, a zdecydowanie niewystarczająca ilość pomocy dostarczana jest trasami niezwykle niebezpiecznymi dla ludności cywilnej. Niszczenie infrastruktury krytycznej jest procesem ciągłym i celowym.

Lekarze bez Granic wzywają do natychmiastowego zaprzestania stosowania nakazów ewakuacji jako środka przymusowego przesiedlenia, trwałego zawieszenia broni i napływu pomocy humanitarnej na dużą skalę. Apelujemy o ochronę placówek medycznych i umożliwienie skoordynowanych działań podmiotów humanitarnych. Systematyczne wyniszczanie całego miasta i ludności musi się skończyć. Wzywamy sojuszników Izraela do natychmiastowego zaprzestania dostaw broni do Izraela i zwiększenia nacisku na powstrzymanie ofensywy. Bez pilnej, radykalnej interwencji Strefie Gazy grozi całkowite unicestwienie.

 

«« | « | 1 | » | »»

Tomasz Czerniawski Lekarze bez Granic

dodane 11.09.2025 20:10
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

Tomasz Siemoniak

Siemoniak: sprawdzamy trop ewentualnego udziału obcych służb w kradzieży samochodu premiera

Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.

Studenci jednej ze szkół artystycznych indyjskiego przywódcy

Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją

Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.

Donald Trump odwiedza Wielką Brytanię

Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną

Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

Dong Jun przemawia podczas Forum Xiangshan

Chiny: Minister obrony ostrzega przed "prawem dżungli" i "zimnowojenną mentalnością"

W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan.

Policyjny patrol

IBRiS dla PAP: spada zaufanie do policji i straży miejskiej

Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.

Mariusz Haładyj

Senat wyraził zgodę na powołanie Mariusza Haładyja na prezesa NIK

Za jego kandydaturą zagłosowało 83 senatorów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 19.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Piątek
dzień
24°C Piątek
wieczór
21°C Sobota
noc
17°C Sobota
rano
wiecej »
 