info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Od początku roku policjanci zatrzymali 13,8 tys. kierowców jeżdżących mimo zakazu
rss newsletter facebook twitter

Od początku roku policjanci zatrzymali 13,8 tys. kierowców jeżdżących mimo zakazu

Od początku roku policjanci zatrzymali 13,8 tys. kierowców jeżdżących mimo zakazu  
Łukasz Czechyra /Foto Gość Kontrola drogowa

Ostre przepisy, jak widać, nic nie dają.

Od początku roku do 20 października policja zatrzymała 13 829 kierowców, wobec których orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów - przekazała PAP Komenda Główna Policji. Od 1 stycznia do 20 października 2025 r. policjanci zatrzymali też 63 818 praw jazdy - poinformowała.

Pod koniec września Ministerstwo Sprawiedliwości informowało o powołaniu zespołu, który ma pilnie wypracować metody skutecznej walki z osobami notorycznie łamiącymi sądowe zakazy i zagrażającymi innym uczestnikom ruchu drogowego.

Podkom. Iwona Kijowska z Wydziału Prasowo-Informacyjnego Komendy Głównej Policji pytana przez PAP o liczbę zatrzymanych przez policjantów kierowców, którzy prowadzili pojazd pomimo orzeczenia sądu o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, wyjaśniła, że od początku 2025 roku było to 13 829 osób.

W ocenie resortu sprawiedliwości problem wielokrotnego łamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów musi zostać pilnie rozwiązany. Z danych MS wynika, że w roku 2024 sądy orzekły zakaz prowadzenia pojazdów wobec 13 084 kierowców. W pierwszym półroczu 2025 roku liczba ta wyniosła już 7 601 przypadków.

Zgodnie z Kodeksem karnym sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Sąd używa takiego środka karnego na przykład wobec osoby, która spowodowała wypadek i nie udzieliła pomocy poszkodowanym, prowadziła w stanie nietrzeźwości czy spowodowała katastrofę w komunikacji.

Czymś innym jest natomiast zatrzymanie przez policjanta prawa jazdy. Prawo o ruchu drogowym dokładnie reguluje sytuacje, w których jest on zobowiązany to zrobić lub ma taką możliwość. Po zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy policjant przekazuje sprawę do wyższych organów - np. starosty.

Podkom. Iwona Kijowska przekazała PAP, że od 1 stycznia do 20 października 2025 r. policjanci zatrzymali 63 818 praw jazdy. Dla porównania, w tym samym przedziale czasu w 2024 r. zatrzymano 61 284 prawa jazdy.

Zarówno w przypadku 2024 r., jak i 2025 r., ponad 20 tys. zatrzymań dotyczyło sytuacji, w których kierowca przekroczył prędkość powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. Od 1 stycznia do 20 października 2024 r. było to 20 270 zatrzymanych dokumentów, a w tym samym okresie w bieżącym roku - 20 365.

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym policjant zatrzymuje wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku m.in. uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Policja zatrzymuje prawo jazdy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h oraz przewożenia liczby pasażerów przekraczającej o ponad 2 osoby ilość miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

Kolejną sytuacją jest upłynięcie terminu ważności prawa jazdy, a także przekroczenie limitu punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub przekroczenie limitu 20 punktów karnych w pierwszym roku posiadania prawa jazdy.

Prawo jazdy jest zatrzymywane także w przypadku, gdy "nowy" kierowca w okresie próbnym (2 lata) dokonał trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Ponadto, zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, policjant "może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów".

Aleksandra Kiełczykowska 

Od redakcji Wiara.pl

Te liczby pokazują, że wielu ukaranych nic sobie z zakazu nie robi. A przecież mowa tylko o tych, których policja na tym przyłapała. Czyżby specjalnie na takich polowała? Chyba mało prawdopodobne. Choć...

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 24.10.2025 11:49

TAGI| AUTOSTRADY I DROGI, BEZPIECZEŃSTWO, DROGI, PAP, POLICJA, SPOŁECZEŃSTWO, UTRUDNIENIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników | Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem | Włochy: Siostry zakonne zorganizowały kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet | Świętowanie Halloween może być niebezpieczne dla dzieci | Policja: atak na klientów banku Santander to tzw. skimming
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tajemnicze oczyszczenie

ks. Leszek Smoliński

Tajemnicze oczyszczenie

W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Maria Sołowiej

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Zewnętrzny wyraz tego, co wewnątrz, jest nam potrzebny.

Za karę posprzątaj

Andrzej Macura

Za karę posprzątaj

No tak: a w nagrodę siedź w bałaganie i w brudzie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump

Trump zagroził Nigerii interwencją militarną

... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".

Warszawa, Grób Nieznanego Żołnierza

100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...

Tradycyjnie czy nowocześnie - przestępczość ma się dobrze

Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników

Policja aresztowała dwóch mężczyzn.

Lizbona

Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat

Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Paryż, Luwr. Ze współczesną piramidą

Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru

Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Pełny tekst.

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Jesteśmy za nie odpowiedzialni.

I tak dzień w dzień...

Ukraina: Rosja zaatakowała 146 środkami powietrznymi

Jedna osoba zabita i 18 rannych.

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.

bp Janusz Ostrowski

Bp Ostrowski: istotą obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest wiara w życie wieczne

Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?

Pete Hegseth

USA i Indie podpisały 10-letnią ramową umowę obronną

Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.

Wrogowie? A nie partnerzy?

Łotwa: Parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Niedziela
rano
16°C Niedziela
dzień
17°C Niedziela
wieczór
15°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 