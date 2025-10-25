Nowy raport o wolności religijnej w świecie

5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.

Ponad 5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej. Najtrudniejsza sytuacja jest w Chinach, Erytrei i Nikaragui - wynika z "Raportu o Wolności Religijnej (RFR) 2025" przygotowanego przez papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Publikacja przedstawia sytuację wolności religijnej na świecie w latach 2023-2024.

Raport wydawany jest od 1999 roku. Ukazuje się co dwa lata i pozostaje jedynym opracowaniem przygotowywanym przez organizację pozarządową, które analizuje sytuację wolności religijnej we wszystkich krajach świata i wśród wszystkich religii.

Według najnowszego Raportu o Wolności Religijnej ponad dwie trzecie ludzkości (5,4 mld osób) żyje w krajach, gdzie to podstawowe prawo człowieka nie jest w pełni respektowane. Spośród 196 analizowanych państw, w 62 dochodzi do poważnych naruszeń - w tym 24 uznano za kraje prześladowań, a 38 za dyskryminujące - poinformowała polska sekcja papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP).

Z raportu wynika, że najpoważniejszym globalnym zagrożeniem dla wolności religijnej jest autorytaryzm. "Władze wielu krajów - m.in. Chin, Iranu, Erytrei i Nikaragui - stosują masowy nadzór, cenzurę cyfrową i represyjne prawo, by kontrolować życie religijne obywateli" - wynika z dokumentu.

Wskazano, że "ekstremizm islamski i nacjonalizm religijny powodują wzrost przemocy w Afryce i Azji". "W regionie Sahelu terroryści z grup ISSP i JNIM doprowadzili do śmierci setek tysięcy osób i zniszczenia setek świątyń. W Indiach i Mjanmie chrześcijanie i muzułmanie stają się ofiarami tzw. hybrydowych prześladowań - łączących przemoc społeczną z dyskryminującym prawem" - wynika z raportu.

Z kolei poprawę odnotowano jedynie w Kazachstanie i Sri Lance.

Raport opisuje również wpływ wojen, przymusowych migracji oraz przestępczości zorganizowanej na sytuację wierzących. Jego autorzy zwrócili uwagę, że "w Sudanie i Burkina Faso całe wspólnoty chrześcijańskie zostały zniszczone, natomiast w Meksyku i Haiti duchowni stają się ofiarami porwań i szantażu ze strony gangów".

Ponadto w 2023 r. we Francji odnotowano niemal tysiąc ataków na kościoły, a w Grecji ponad 600 aktów wandalizmu - wskazano w raporcie.

Autorzy raportu zwrócili również uwagę, na wzrost aktów antysemickich i antymuzułmańskich po wybuchu wojny w Gazie. Podali, że we Francji odnotowano ich o 1000 proc. więcej. Z kolei w Niemczech zarejestrowano 4 369 incydentów związanych z tym konfliktem (wobec 61 rok wcześniej).

W związku z tym PKWP ogłosiła globalną petycję, w której wezwała rządy i organizacje międzynarodowe do skutecznej ochrony artykułu 18. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Polska premiera raportu odbędzie się w połowie listopada, w niedzielę, 9 listopada, przypada "Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym". W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem "Bądźmy głosem prześladowanych w Nigerii". Zebrane fundusze zostaną przekazane na wsparcie tamtejszych chrześcijan. "Według różnych danych w ostatnim dziesięcioleciu co najmniej 50 tys. z nich zginęło tam z rąk Boko Haram" - podała PKWP.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not) pomaga katolikom w 140 krajach. Zakres pomocy obejmuje: ewangelizację w mediach, kształcenie teologiczne, apostolat biblijny, pomoc duszpasterską, katechezę, stypendia mszalne, środki transportu, pomoc budowlaną. Organizację założył w 1947 r. holenderski norbertanin o. Werenfried van Straaten (1913-2003).

Od 2009 r. Sekcja Polska PKWP, przy aprobacie Konferencji Episkopatu Polski, organizuje Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zainicjowała również wydanie publikacji "Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniu chrześcijan". Wydała też "Wierzę. Mały katechizm katolicki" i przetłumaczoną na 176 języków książkę dla dzieci "Bóg przemawia do swoich dzieci: wybrane teksty z Biblii".