Egipt: Po izraelskim ataku w Katarze odżył plan utworzenia "arabskiego NATO"
Egipt: Po izraelskim ataku w Katarze odżył plan utworzenia "arabskiego NATO"

Póki co Izrael demoluje Strefę Gazy  
MOHAMMED SABER /PAP/EPA Póki co Izrael demoluje Strefę Gazy

Kair liczy na poparcie tej inicjatywy na poniedziałkowym szczycie arabsko-islamskim.

Egipt naciska na utworzenie wspólnych arabskich sił zbrojnych na wzór NATO, które byłyby zdolne do ochrony każdego państwa członkowskiego narażonego na agresję. Według dziennika "The Arab News" Kair liczy na poparcie tej inicjatywy na poniedziałkowym szczycie arabsko-islamskim w Dosze w Katarze.

Pomysł, który po raz pierwszy pojawił się niemal dziewięć lat temu, został reaktywowany przez prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego po niedawnym ataku Izraela na przywódców palestyńskiego Hamasu w Katarze.

Zgodnie z tym planem, reprezentacja każdego z państw członkowskich sojuszu odzwierciedlałaby jego liczbę ludności i potencjał sił zbrojnych, jakim ten kraj dysponuje. Egipt miałby wystawić około 20 tys. żołnierzy.

Według libańskiej gazety "Al-Akhbar", powołującej się na źródło rządowe w Kairze, prezydent Sisi zabiega o zaangażowanie w tę inicjatywę Maroka i Algierii, dwóch skonfliktowanych ze sobą krajów, będących afrykańskimi potęgami wojskowymi.

Egipt, który zamierza odgrywać główną rolę w tych wspólnych siłach zbrojnych, chce zagwarantować sobie najwyższe stanowisko dowódcze, a kolejne w hierarchii zaproponować Arabii Saudyjskiej lub innemu państwu Zatoki Perskiej.

Choć inicjatywa jest wciąż na etapie rozmów, sygnalizuje dążenie Egiptu do odgrywania wiodącej roli w systemie bezpieczeństwa w świecie arabskim. Jest zarazem kolejną próbą zjednoczenia tego regionu w obliczu agresywnej polityki Izraela.

Gdyby Egiptowi udało się przekonać inne kraje arabskie do porzucenia sporów i utworzenia wspólnego bloku militarnego, potencjalnie stałby się on potężną siłą ponadregionalną. Tylko trzy arabskie państwa Afryki Północnej - Algieria, Egipt i Maroko - posiadają łącznie ponad 2,5 mln żołnierzy.

W najnowszym rankingu zestawiającym siły pancerne, Global Firepower Index 2025, Egipt zajął szóste miejsce na świecie z 3620 czołgami, w tym z ponad tysiącem amerykańskich M1 Abrams. Algieria uplasowała się na 11. miejscu z 1485 czołgami, składającymi się głównie ze sprzętu rosyjskiego i chińskiego. Maroko zajęło 18. pozycję z 903 czołgami.

Tadeusz Brzozowski

PAP |

dodane 14.09.2025 16:38

TAGI| ARABIA SAUDYJSKA, DYPLOMACJA, EGIPT, IZRAEL, KATAR, KONFLIKT, MAROKO, PAP, WOJSKO

