Papież o śp. bp. Dydyczu: prowadził wiernych do zbawienia
Papież o śp. bp. Dydyczu: prowadził wiernych do zbawienia

Papież o śp. bp. Dydyczu: prowadził wiernych do zbawienia  
Fot. Diecezja Drohiczyńska

Oddany Kościołowi, Ojczyźnie i rodzinie prowadził wiernych do zbawienia – w tych słowach ujmuje Ojciec Święty wieloletnią posługę pasterską śp. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza. Dziś w Drohiczynie odbył się pogrzeb zmarłego 14 września miejscowego biskupa seniora. Na zakończenie uroczystości odczytany został papieski telegram.

Powiadomiony o śmierci bp. Dydycza Leon XIV przekazuje wyrazy bliskości aktualnemu biskupowi drohiczyńskiemu Piotrowi Sawczukowi, zakonowi kapucynów, do którego należał zmarły, a także jego krewnym i wszystkim wiernym Kościoła lokalnego.

Papież zapewnia o swej duchowej łączności z uczestnikami liturgii pogrzebowej „dziękując Bogu za gorliwą pasterską służbę śp. biskupa Antoniego Pacyfika, którą podejmował dla dobra Kościoła w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, m.in. dbając o wiernych na Wschodzie, a szczególnie na Podlasiu, jako biskup drohiczyński. Oddany Kościołowi, Ojczyźnie i rodzinie prowadził on wiernych do zbawienia, inspirowany swym pasterskim zawołaniem: ‘Populus Tuus – hereditas Tua’ (Lud Twój – dziedzictwem Twoim’)”.

Ojciec Święty zawierza duszę zmarłego biskupa Dydycza miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, patronki diecezji. Udziela też z serca apostolskiego błogosławieństwa biskupowi drohiczyńskiemu, uczestnikom pogrzebu i całej wspólnocie Ludu Bożego w Drohiczynie.

Do kondolencji po śmierci bp. Dydycza przyłączył się również watykański kardynał sekretarz stanu, za pośrednictwem którego Papież wysłał telegram do bp Piotra Sawczuka. „Łącząc się w modlitwie z Ojcem Świętym, także z mojej strony przekazuję wyrazy pamięci modlitewnej i jedności z waszą ekscelencją oraz ze wszystkimi uczestnikami pogrzebu” – napisał kard. Pietro Parolin.

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 20.09.2025 12:57
Ludzie i zwierzęta

Maria Sołowiej

Ludzie i zwierzęta

Rozumiem. Dzieci nie zabiera się z powodu biedy. A zwierzaki?

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

