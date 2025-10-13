info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » "Rz": Kulisy działań szpiega w stolicy
rss newsletter facebook twitter

"Rz": Kulisy działań szpiega w stolicy

Łatwo wynieść na nim dane...  
Roman Koszowski /Foto Gość Łatwo wynieść na nim dane...

Tomasz L. pomagał Rosjanom instalować "nielegałów".

Tomasz L. wynosił z archiwum warszawskiego ratusza dokumenty i dane, które umożliwiały rosyjskim służbom tworzenie tzw. nielegałów, Teraz stanie przed sądem - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Jak twierdzi Mazowiecki Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, niepozorny archiwista Tomasz L. przez pięć lat był rosyjskim szpiegiem. Szkody, jakie mógł poczynić, są trudne do oszacowania - informuje "Rz".

"Pracując w Wydziale Archiwalnym Ksiąg Stanu Cywilnego, skopiował bowiem co najmniej kilkaset dokumentów i przekazywał je oficerowi prowadzącemu wywiadu - oficjalnie był to rosyjski urzędnik pracujący w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej wydalony w marcu 2022 r." - pisze "Rz", która poznała główne tezy aktu oskarżenia przeciwko L., jaki został skierowany do sądu.

Gazeta przypomniała, że zatrzymanie Tomasza L. w 2022 r. przez ABW pociągnęło za sobą wydalenie z Polski 45 rosyjskich agentów - dyplomatów, w tym prowadzącego go.

Według ustaleń dziennika archiwista wynosił akty stanu cywilnego obywateli polskich i cudzoziemców, korespondencję z placówkami dyplomatycznymi, urzędowe szablony, wytyczne. Kopiował je na prywatne nośniki oraz swój telefon komórkowy.

"Wykradzione przez L. dane personalne Rosjanie mogli wykorzystywać do tworzenia tożsamości - to tzw. wtórniki, które pozwalają uśpionym agentom formalnie i bezpiecznie działać na cudzych personaliach, z nowym życiorysem. To oficerowie wywiadu, którzy przyjmują inną tożsamość, specjalnie dla nich przygotowaną" - zaznaczyła gazeta. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 13.10.2025 09:40

TAGI| PAP, PRAWO, PRZEGLĄD PRASY, SPOŁECZEŃSTWO, SŁUŻBY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem | Łotwa: Parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej | Francja: zatrzymano pięciu nowych podejrzanych ws. kradzieży w Luwrze | Świętowanie Halloween może być niebezpieczne dla dzieci | Większość ataków psów to efekt błędów człowieka
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tajemnicze oczyszczenie

ks. Leszek Smoliński

Tajemnicze oczyszczenie

W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Maria Sołowiej

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Zewnętrzny wyraz tego, co wewnątrz, jest nam potrzebny.

Za karę posprzątaj

Andrzej Macura

Za karę posprzątaj

No tak: a w nagrodę siedź w bałaganie i w brudzie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump

Trump zagroził Nigerii interwencją militarną

... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".

Warszawa, Grób Nieznanego Żołnierza

100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...

Tradycyjnie czy nowocześnie - przestępczość ma się dobrze

Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników

Policja aresztowała dwóch mężczyzn.

Lizbona

Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat

Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Paryż, Luwr. Ze współczesną piramidą

Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru

Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Pełny tekst.

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Jesteśmy za nie odpowiedzialni.

I tak dzień w dzień...

Ukraina: Rosja zaatakowała 146 środkami powietrznymi

Jedna osoba zabita i 18 rannych.

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.

bp Janusz Ostrowski

Bp Ostrowski: istotą obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest wiara w życie wieczne

Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?

Pete Hegseth

USA i Indie podpisały 10-letnią ramową umowę obronną

Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.

Wrogowie? A nie partnerzy?

Łotwa: Parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Niedziela
rano
16°C Niedziela
dzień
17°C Niedziela
wieczór
15°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 