info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Pielgrzymi z całego świata przybyli do Fatimy
rss newsletter facebook twitter

Pielgrzymi z całego świata przybyli do Fatimy

W Fatimie  
Roman Koszowski /Foto Gość W Fatimie

13 października to dzień, gdy 108 lat temu zakończyły się mające tam miejsce objawienia.

 Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z całego świata, w tym liczni pątnicy z Polski, biorą udział w rozpoczętych w niedzielę wieczorem w sanktuarium Matki Bożej w Fatimie uroczystościach 108. rocznicy zakończenia objawień maryjnych.

Jak przekazała PAP rzeczniczka prasowa portugalskiego sanktuarium, Patricia Duarte, Polacy są jedną z najliczniejszych zagranicznych narodowości podczas rozpoczętych obchodów. Dodała, że obok nich licznie reprezentowani są również katolicy z Włoch, Hiszpanii oraz Francji.

Szacuje się, że w uroczystościach w sanktuarium fatimskim na środkowym zachodzie Portugalii uczestniczy ponad pół tysiąca Polaków, którzy przybyli zarówno w dużych grupach pielgrzymkowych, jak też indywidualnie. W niedzielę wieczorem część modlitw oraz czytań mszalnych odmawianych było w języku polskim.

Uroczystości 108. rocznicy zakończenia objawień maryjnych w Fatimie, którym przewodniczy arcybiskup mozambickiej Beiry, Claudio Dalla Zuanna, zakończą się w poniedziałek po południu.

W rozpoczętych 13 maja 1917 r. i trwających przez pół roku objawieniach maryjnych Matka Boża przekazała trójce fatimskich dzieci przesłanie wzywające ludzkość do nawrócenia, modlitwy i pokuty, a także trzy tajemnice. Zapowiedziała wówczas rychłe zakończenie I wojny światowej oraz ustanie prześladowań Kościoła w Portugalii, co niebawem stało się faktem.

Fatima jest jednym z najpopularniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. Średnio w roku przybywa tam ponad 5 mln pielgrzymów. W tym roku trzecią najliczniejszą grupę narodowościową po Portugalczykach i Hiszpanach stanowią tam Polacy.

Z Lizbony Marcin Zatyka 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 13.10.2025 06:24

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, POLSKA, PORTUGALIA, SPOŁECZEŃSTWO, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Nowy raport o wolności religijnej w świecie | Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej | Harmonia różnorodności | W Warszawie trzeci Narodowy Marsz Papieski | Episkopat: normy postępowania w sprawach sztuki sakralnej zostaną zaktualizowane
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Otwarci na Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Otwarci na Chrystusa

W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.

Pustynnieją niestety

Maria Sołowiej

Pustynnieją niestety

Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...

Spojrzeć inaczej

Andrzej Macura

Spojrzeć inaczej

Medal ma dwie strony. Różne sprawy... Czasem nawet więcej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Internet

Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy

Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.

KIjów w ciemnościach po rosyjskich atakach

Ukraina: 6 zabitych i 41 rannych po rosyjskich atakach

Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?

Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Uwaga: na godzinę staną niektóre pociągi.

W drodze za Jezusem

Nowy raport o wolności religijnej w świecie

5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Groźba miliona dodatkowych zgonów w Afryce Subsaharyjskiej.

Elektrownia

Trzeba usunąć instytucje finansowe z systemu handlu emisjami

Nic nie wskazuje na to, żeby KE była skłonna wycofać się z założeń systemu ETS 2.

Nad Niemnem

Litwa zamyka (na krótko) granicę z Białorusią

To reakcja na wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów.

Angela Merkel rozmawia

Merkel miała naciskać na Ukraińców, by nie bronili parlamentu na Krymie

Rewelacje byłego litewskiego dowódcy w"Die Welt"

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

Reklama zawierała nagrania wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, w których krytykował cła.

Niedźwiedź

Japonia: Niedźwiedź znów zaatakował

Zabił jedną, a ciężko ranił trzy osoby.

Ekshumacje, by pochować na normalnych cmentarzach

Hamas i inne palestyńskie grupy zgodziły się na tymczasową administrację nad Strefą Gazy

To jeden z punktów planu pokojowego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
rano
11°C Niedziela
dzień
11°C Niedziela
wieczór
8°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 