Pielgrzymi z całego świata przybyli do Fatimy

13 października to dzień, gdy 108 lat temu zakończyły się mające tam miejsce objawienia.

Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z całego świata, w tym liczni pątnicy z Polski, biorą udział w rozpoczętych w niedzielę wieczorem w sanktuarium Matki Bożej w Fatimie uroczystościach 108. rocznicy zakończenia objawień maryjnych.

Jak przekazała PAP rzeczniczka prasowa portugalskiego sanktuarium, Patricia Duarte, Polacy są jedną z najliczniejszych zagranicznych narodowości podczas rozpoczętych obchodów. Dodała, że obok nich licznie reprezentowani są również katolicy z Włoch, Hiszpanii oraz Francji.

Szacuje się, że w uroczystościach w sanktuarium fatimskim na środkowym zachodzie Portugalii uczestniczy ponad pół tysiąca Polaków, którzy przybyli zarówno w dużych grupach pielgrzymkowych, jak też indywidualnie. W niedzielę wieczorem część modlitw oraz czytań mszalnych odmawianych było w języku polskim.

Uroczystości 108. rocznicy zakończenia objawień maryjnych w Fatimie, którym przewodniczy arcybiskup mozambickiej Beiry, Claudio Dalla Zuanna, zakończą się w poniedziałek po południu.

W rozpoczętych 13 maja 1917 r. i trwających przez pół roku objawieniach maryjnych Matka Boża przekazała trójce fatimskich dzieci przesłanie wzywające ludzkość do nawrócenia, modlitwy i pokuty, a także trzy tajemnice. Zapowiedziała wówczas rychłe zakończenie I wojny światowej oraz ustanie prześladowań Kościoła w Portugalii, co niebawem stało się faktem.

Fatima jest jednym z najpopularniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. Średnio w roku przybywa tam ponad 5 mln pielgrzymów. W tym roku trzecią najliczniejszą grupę narodowościową po Portugalczykach i Hiszpanach stanowią tam Polacy.

Z Lizbony Marcin Zatyka