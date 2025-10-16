info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Chiny: Eksport do użytku cywilnego będzie zatwierdzany
Chiny: Eksport do użytku cywilnego będzie zatwierdzany

Produkcja telewizorów niezagrożona?  
Marek Piekara /Foto Gość Produkcja telewizorów niezagrożona?

Wnioski o eksport do zagranicznych użytkowników wojskowych w ogóle nie będą zatwierdzane

Wszystkie wnioski o eksport metali ziem rzadkich do użytku cywilnego będą zatwierdzane - zapewniła w czwartek rzeczniczka chińskiego resortu handlu He Yongqian. Władze ChRL uspokajają rynki po zaostrzeniu kontroli eksportu, podkreślając, że celem jest bezpieczeństwo narodowe, a nie uderzenie w konkretne kraje.

- Metale ziem rzadkich i powiązane z nimi produkty mają oczywiste atrybuty podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania. Wprowadzenie przez Chiny kontroli eksportu jest uzasadnioną praktyką mającą na celu udoskonalenie własnego systemu, ochronę bezpieczeństwa narodowego i interesów państwa oraz wypełnianie międzynarodowych zobowiązań, takich jak zapobieganie proliferacji - stwierdziła rzeczniczka podczas konferencji prasowej. Dodała, że środki nie są wymierzone w żadne konkretne państwo.

Odnosząc się do pytań o ewentualny zielony korytarz dla firm, He zapowiedziała ułatwienia w legalnym handlu.

- W trakcie wdrażania środków Chiny stale optymalizują proces licencjonowania, skracają czas weryfikacji i aktywnie rozważają zastosowanie ułatwień, takich jak licencje generalne i zwolnienia z obowiązku licencyjnego, aby skutecznie promować legalny handel - poinformowała.

Nowe regulacje, które weszły w życie 9 października, objęły m.in. technologie wydobycia, przetwarzania i reeksportu produktów zawierających chińskie surowce. Resort handlu zastrzegł, że wnioski o eksport do zagranicznych użytkowników wojskowych w ogóle nie będą zatwierdzane.

Chiny kontrolują ok. 90 proc. globalnego przetwórstwa metali ziem rzadkich, kluczowych dla przemysłu elektronicznego, półprzewodników, motoryzacyjnego i obronnego.

Według szacunków United States Geological Survey na 2024 rok światowe złoża tych surowców wynoszą 110 mln ton, z czego aż 44 mln znajduje się w Chinach. Dla porównania, Wietnam dysponuje złożami wielkości 21 mln ton, a Brazylia - 22 mln.

W reakcji na działania Pekinu prezydent USA Donald Trump zagroził podniesieniem ceł na towary chińskie do 100 proc. i zaostrzeniem ograniczeń eksportu oprogramowania od 1 listopada.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak 

PAP |

dodane 16.10.2025 19:58

TAGI| CHINY, DYPLOMACJA, HANDEL, PAP, SANKCJE, USA, ZASOBY

