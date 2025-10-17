Karol III i Kamila po raz pierwszy spotkają się z Leonem XIV.

Brytyjska para królewska, król Karol III z małżonką królową Kamilą, odwiedzi 23 października Watykan - ogłoszono w piątek. Najważniejszym wydarzeniem tej wizyty będzie wspólna modlitwa ekumeniczna z papieżem Leonem XIV w Kaplicy Sykstyńskiej. Program tej oficjalnej państwowej wizyty został podany w Watykanie.

Wizyta była planowana na kwiecień, ale została przełożona z powodu choroby papieża Franciszka. Król i królowa odwiedzili wtedy prywatnie papieża w Watykanie, gdzie przechodził rekonwalescencję po ciężkiej chorobie.

Karol III i Kamila po raz pierwszy spotkają się z Leonem XIV, wybranym w maju. Jako historyczne wydarzenie zapowiedziano wspólną modlitwę ekumeniczną pary królewskiej i papieża w Kaplicy Sykstyńskiej. Karol III jest głową Kościoła Anglii.

Następnie w Sala Regia w Pałacu Apostolskim odbędzie się wydarzenie poświęconej trosce o środowisko naturalne; to kwestia bliska zarówno papieżowi, jak i brytyjskiemu monarsze.

Karol III i Kamila, którzy przybędą do Rzymu 22 października, wezmą także udział w nabożeństwie ekumenicznym w bazylice Świętego Pawła za Murami.

