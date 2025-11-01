info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem
Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem  
Łukasz Czechyra /Foto Gość Abp Józef Górzyński, metropolita warmiński

Stając przy grobach zmarłych pamiętajmy, że życie jest darem - zaapelował w piątek metropolita warmiński abp Józef Górzyński w orędziu na 1 i 2 listopada. Jak zaznaczył, choć nikt z nas sam siebie życiem nie obdarował, to jesteśmy za nie odpowiedzialni.

W Kościele katolickim 1 listopada obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych, czyli wszystkich, którzy odeszli z tego świata i są już w wieczności z Bogiem.

- To, co łączy wszystkich świętych, to nadzieja pokładana w Bogu - powiedział metropolita warmiński abp Józef Górzyński w wigilię uroczystości, w orędziu wyemitowanym w TVP. Jak zaznaczył, "ta fundamentalna życiowa opcja ukierunkowana na niebo, porządkowała ich ziemskie życie".

Podkreślił, że wraz ze śmiercią ludzkie życie "zmienia się, ale się nie kończy". - Przywołując świętych i myśląc o naszych bliskich zmarłych, podejmujemy w istocie głęboką refleksję nad życiem - jego sensem i celem, nad przemijalnością tego, co ma przeminąć i trwaniem tego, co jest wieczne - powiedział duchowny.

- Obecność przy grobach bliskich jest także "wezwaniem, byśmy pamiętali o życiu, które jest darem" - podkreślił. Jak zaznaczył, "choć nikt z nas sam siebie życiem nie obdarował, to każdy z nas jest za nie odpowiedzialny. Za każde życie, nie tylko za własne; nawet za życie zmarłych".

Hierarcha przypomniał, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego wierni mogą swoją modlitwą pomagać zmarłym osiągnąć szczęście wieczne. - Przeżyjmy je zatem w refleksji nad wielkością i godnością ludzkiego życia i z modlitwą za tych, którym możemy wyprosić życie wieczne w radości nieba - wskazał.

Gość Niedzielny DODANE 01.11.2025 AKTUALIZACJA 01.11.2025

Przyjaciel wszystkich świętych

Skoro mam z nimi spędzić całą wieczność, to chcę, żeby stali się moimi bliskimi – mówi o świętych ks. Dawid Tyborski, wikariusz w parafii św. Marcina w Sierakowicach na Kaszubach. Jego przyjaźń z mieszkańcami nieba ma charakter duchowy, ale też całkiem materialny: jego życiu towarzyszy obecność relikwii około 100 osób beatyfikowanych i kanonizowanych. »

PAP |

dodane 01.11.2025 08:16

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, ŚWIĘTO

