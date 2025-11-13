USA: Biskupi przeciwko polityce imigracyjnej Trumpa

Amerykańscy biskupi katoliccy w wydanym w środę w Baltimore oświadczeniu stanowczo sprzeciwili się polityce imigracyjnej administracji prezydenta Donalda Trumpa. Zakazali też opieki "afirmującej płeć" w szpitalach katolickich.

Jak zauważa "New York Times", biskupi podkreślili, że czują się zmuszeni "zabrać głos w obronie nadanej przez Boga ludzkiej godności", wskazując na konieczność reagowania na "klimat strachu i niepokoju - wywołany profilowaniem, deportacjami i rozdzielaniem rodzin".

W dokumencie wyrazili sprzeciw wobec - jak to określono - masowych, niekontrolowanych deportacji. Hierarchowie wyrazili zaniepokojenie z powodu warunków panujących w ośrodkach detencyjnych, braku dostępu do opieki duszpasterskiej oraz przypadków arbitralnych decyzji o utracie statusu imigranta. Według "NYT" biskupi zademonstrowali jedność z papieżem Leonem XIV, który - jak podkreślali - zachęcał do mocnego, jednomyślnego głosu w obronie migrantów. Wcześniej papież otrzymał od bp. Marka Seitza sto listów napisanych przez imigrantów.

Biskupi zaznaczyli, że Kościół "nie może milczeć, gdy godność ludzi w drodze jest deptana". Kardynał Blase Cupich doprowadził do doprecyzowania fragmentu o deportacjach, co - jak oceniali biskupi - dodało dokumentowi wagi. "To czas, by nie bać się bronić godności ludzi" - tłumaczył. Nowy hierarcha, bp Jos, María Garcia-Maldonado, sam imigrant, dodał: "dla mnie i całej mojej rodziny to ma ogromne znaczenie".

Biskupi formalnie zatwierdzili także zakaz świadczeń w ramach "opieki afirmującej płeć" (gender-affirming care) w katolickich szpitalach. Podtrzymali wcześniejsze wytyczne, że nie wolno wykonywać interwencji lekarskich mających na celu "przekształcenie cech płciowych ludzkiego ciała".

Bp Robert Barron przywoływał konieczność zachowania mocnego stanowiska w tej sprawie. Według agencji AP decyzja biskupów spotkała się ze sprzeciwem części środowisk katolickich. Episkopat pozostał jednak jednomyślny w swym przesłaniu.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski