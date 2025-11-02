Meksyk: 1,5 mln osób wzięło udział w paradzie z okazji Dnia Zmarłych

"Życie i śmierć są częścią meksykańskiej kultury".
1,5 miliona osób wzięło udział w sobotę czasu miejscowego w paradzie z okazji Dnia Zmarłych w mieście Meksyk - przekazała telewizja N+, powołując się na władze stolicy Meksyku. W marszu przeszło też ok. 8 tysięcy przebranych i kolorowo pomalowanych artystów, a także 50 zespołów tanecznych.
Burmistrz Meksyku przypomniała w czasie sobotnich obchodów, że Dzień Zmarłych to starożytne święto narodu meksykańskiego, które przypomina, że życie i śmierć są częścią meksykańskiej kultury.
Tegoroczna dziewiąta edycja parady oddała hołd ważnym postaciom meksykańskiej kultury popularnej, powstaniu stolicy miasta Azteków - Tenochtitlan - 700 lat temu oraz wydarzeniom historycznym, takim jak trzęsienie ziemi w 1985 roku.
Parada, niebędąca wcześniej częścią tradycyjnych obchodów Dnia Zmarłych, została zainspirowana filmem "Spectre". W scenie otwierającej film James Bond bierze udział w nieistniejącej w rzeczywistości paradzie w stolicy Meksyku. Scena zainspirowała władze lokalne do organizacji podobnych pochodów, które z czasem stały się częścią obchodów tego święta.
W Meksyku wierzy się, że w Dzień Zmarłych dusze członków rodziny powracają z zaświatów, aby spotkać się z bliskimi. W domach stawia się dla nich kolorowe ołtarze. UNESCO wpisało w 2008 roku tradycję na swoją listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. (PAP)
jbw/ sp/
Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.
A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.
Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".
Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.
Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.
"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".
Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.
Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.
Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.
Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.