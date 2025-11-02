Meksyk: 1,5 mln osób wzięło udział w paradzie z okazji Dnia Zmarłych

1,5 miliona osób wzięło udział w sobotę czasu miejscowego w paradzie z okazji Dnia Zmarłych w mieście Meksyk - przekazała telewizja N+, powołując się na władze stolicy Meksyku. W marszu przeszło też ok. 8 tysięcy przebranych i kolorowo pomalowanych artystów, a także 50 zespołów tanecznych.

Burmistrz Meksyku przypomniała w czasie sobotnich obchodów, że Dzień Zmarłych to starożytne święto narodu meksykańskiego, które przypomina, że życie i śmierć są częścią meksykańskiej kultury.

Tegoroczna dziewiąta edycja parady oddała hołd ważnym postaciom meksykańskiej kultury popularnej, powstaniu stolicy miasta Azteków - Tenochtitlan - 700 lat temu oraz wydarzeniom historycznym, takim jak trzęsienie ziemi w 1985 roku.

Parada, niebędąca wcześniej częścią tradycyjnych obchodów Dnia Zmarłych, została zainspirowana filmem "Spectre". W scenie otwierającej film James Bond bierze udział w nieistniejącej w rzeczywistości paradzie w stolicy Meksyku. Scena zainspirowała władze lokalne do organizacji podobnych pochodów, które z czasem stały się częścią obchodów tego święta.

W Meksyku wierzy się, że w Dzień Zmarłych dusze członków rodziny powracają z zaświatów, aby spotkać się z bliskimi. W domach stawia się dla nich kolorowe ołtarze. UNESCO wpisało w 2008 roku tradycję na swoją listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. (PAP)

jbw/ sp/