Niech jubileuszowe doświadczenie przebaczenia, odnowienia relacji i odkrywania obecności Chrystusa w naszej codzienności umocni naszą odwagę, by w świecie pełnym niepewności być znakiem nadziei dla innych – stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC z okazji kończącego się Roku Jubileuszowego 2025.
Przewodniczący KEP przypomniał, że dobiega końca Rok Jubileuszowy 2025, przeżywany pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. „Był to czas łaski, w którym uczyliśmy się zakorzeniać w chrześcijańskiej nadziei i dzielić się nią z innymi” – podkreślił.
„Umocnieni doświadczeniem nadziei, która nie zawodzi, żyjmy tak, aby każdy dzień naszego życia był autentycznym krokiem na drodze wiary – krokiem, który prowadzi ku pełni życia z Bogiem” – zachęcił abp Wojda.
Przewodniczący Episkopatu życzył, by „jubileuszowe doświadczenie przebaczenia, odnowienia relacji i odkrywania obecności Chrystusa w naszej codzienności" umocniło naszą odwagę, „by w świecie pełnym niepewności być znakiem nadziei dla innych: słowem, dobrym czynem, otwartym sercem, gotowością do pojednania".
Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy
To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.
W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.
Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.
W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.
Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.
Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.
Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.
Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.