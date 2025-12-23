Niech jubileuszowe doświadczenie przebaczenia, odnowienia relacji i odkrywania obecności Chrystusa w naszej codzienności umocni naszą odwagę, by w świecie pełnym niepewności być znakiem nadziei dla innych – stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC z okazji kończącego się Roku Jubileuszowego 2025.

Przewodniczący KEP przypomniał, że dobiega końca Rok Jubileuszowy 2025, przeżywany pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. „Był to czas łaski, w którym uczyliśmy się zakorzeniać w chrześcijańskiej nadziei i dzielić się nią z innymi” – podkreślił.

„Umocnieni doświadczeniem nadziei, która nie zawodzi, żyjmy tak, aby każdy dzień naszego życia był autentycznym krokiem na drodze wiary – krokiem, który prowadzi ku pełni życia z Bogiem” – zachęcił abp Wojda.

Przewodniczący Episkopatu życzył, by „jubileuszowe doświadczenie przebaczenia, odnowienia relacji i odkrywania obecności Chrystusa w naszej codzienności” umocniło naszą odwagę, „by w świecie pełnym niepewności być znakiem nadziei dla innych: słowem, dobrym czynem, otwartym sercem, gotowością do pojednania”.