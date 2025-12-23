info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Przewodniczący Episkopatu: Rok Jubileuszowy był czasem łaski, w którym uczyliśmy się zakorzeniać w chrześcijańskiej nadziei
rss newsletter facebook twitter

Przewodniczący Episkopatu: Rok Jubileuszowy był czasem łaski, w którym uczyliśmy się zakorzeniać w chrześcijańskiej nadziei

Przewodniczący Episkopatu: Rok Jubileuszowy był czasem łaski, w którym uczyliśmy się zakorzeniać w chrześcijańskiej nadziei  
BP KEP

Niech jubileuszowe doświadczenie przebaczenia, odnowienia relacji i odkrywania obecności Chrystusa w naszej codzienności umocni naszą odwagę, by w świecie pełnym niepewności być znakiem nadziei dla innych – stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC z okazji kończącego się Roku Jubileuszowego 2025.

Przewodniczący KEP przypomniał, że dobiega końca Rok Jubileuszowy 2025, przeżywany pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. „Był to czas łaski, w którym uczyliśmy się zakorzeniać w chrześcijańskiej nadziei i dzielić się nią z innymi” – podkreślił.

„Umocnieni doświadczeniem nadziei, która nie zawodzi, żyjmy tak, aby każdy dzień naszego życia był autentycznym krokiem na drodze wiary – krokiem, który prowadzi ku pełni życia z Bogiem” – zachęcił abp Wojda.

Przewodniczący Episkopatu życzył, by „jubileuszowe doświadczenie przebaczenia, odnowienia relacji i odkrywania obecności Chrystusa w naszej codzienności” umocniło naszą odwagę, „by w świecie pełnym niepewności być znakiem nadziei dla innych: słowem, dobrym czynem, otwartym sercem, gotowością do pojednania”.

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski Przewodniczący Episkopatu: Rok Jubileuszowy 2025 był czasem łaski
«« | « | 1 | » | »»

BP KEP |

dodane 23.12.2025 13:01

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Sztuczna inteligencja

AI hakuje nasz system myślenia, żeby nas do czegoś przekonać

Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.

Uważaj jakie zdjęcie publikujesz

Media społecznościowe nie powinny być cyfrowym albumem dzieci

Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.

Dwudziestodolarówka

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ho ho ho odejdzie do kąta?

Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni

Walczą z amerykanizacją Bożego Narodzenia.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-4°C Piątek
noc
-4°C Piątek
rano
-1°C Piątek
dzień
0°C Piątek
wieczór
wiecej »
 