USA: Weź dokument na wybory

Izba Reprezentantów opowiedziała się za wymogiem potwierdzania obywatelstwa przez głosujących w wyborach federalnych.

Republikanie w Izbie Reprezentantów przegłosowali projekt ustawy wprowadzającej wymóg przedstawienia dowodu obywatelstwa USA przy rejestracji i głosowaniu w wyborach federalnych. Inicjatywa, będąca priorytetem administracji Donalda Trumpa, ma zapobiegać nadużyciom, choć budzi silny sprzeciw Demokratów i niektórych ekspertów.

Jak wyjaśniła agencja AP, niższa izba Kongresu USA przyjęła ustawę Safeguard American Voter Eligibility (SAVE America Act) większością głosów 218 do 213. Nowe przepisy będą wymagać od Amerykanów przedstawienia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo - takiego, jak ważny paszport amerykański lub akt urodzenia - już na etapie rejestracji do głosowania. Dodatkowo ustawa zakłada obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem podczas oddawania głosu, co już obecnie funkcjonuje w niektórych stanach.

Republikanie argumentują, że regulacja jest niezbędna do uszczelnienia systemu i skutecznego egzekwowania zakazu głosowania przez osoby niebędące obywatelami USA.

- Niektórzy z moich kolegów nazwą to tłumieniem praw wyborczych. Te zarzuty są fałszywe - powiedział Republikanin Bryan Steil, zaznaczając, że obecne prawo nie jest wystarczająco rygorystyczne.

Nie zgadzają się z tym Demokraci. Twierdzą, że ustawa w praktyce pozbawi prawa głosu miliony uprawnionych wyborców.- Powiedzmy sobie jasno, o co chodzi: chodzi o Republikanów, którzy próbują sfałszować kolejne wybory. Republikanie forsują ustawę SAVE America Act, ponieważ chcą, aby mniej Amerykanów głosowało. To takie proste - ocenił Demokrata Jim McGovern.

AP zwraca uwagę, że prawo federalne już teraz obliguje uczestników wyborów krajowych do posiadania obywatelstwa, jednak nie nakłada obowiązku przedstawiania fizycznych dowodów w momencie rejestracji. Według ekspertów przypadki głosowania przez osoby nieuprawnione zdarzają się niezwykle rzadko. Specjaliści ostrzegają jednocześnie, że ponad 20 milionów obywateli USA w wieku wyborczym nie posiada łatwo dostępnego dowodu obywatelstwa, a niemal połowa Amerykanów nie ma paszportu.

Ustawa zobowiązywałaby również władze stanowe do udostępniania danych wyborców Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego w celu weryfikacji ich statusu, co budzi obawy o zachowanie prywatności obywateli. Krytycy rozwiązania wskazują, że narzucenie nowych przepisów federalnych w trakcie trwającego cyklu wyborczego mogłoby wprowadzić chaos i nadmiernie obciążyć lokalną administrację.

Projekt stanowi zrewidowaną wersję ustawy, którą Izba Reprezentantów przyjęła w zeszłym roku, a która wówczas utknęła w Senacie.

AP przypomina, że choć Republikanie też kontrolują obecnie Senat, wciąż nie dysponują większością pozwalającą na przełamanie spodziewanej obstrukcji parlamentarnej (filibuster) ze strony Demokratów. Do ostatecznego uchwalenia przepisów i skierowania ich do podpisu prezydenta wymagane jest poparcie co najmniej 60 senatorów.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski