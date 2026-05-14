18-latek przywrócił krzyż na najwyższym szczycie Pirenejów  

Po zniknięciu historycznego krzyża na Pico de Aneto, najwyższym szczycie Pirenejów o wysokości 3404 metrów, nastolatek z południowo-zachodniej Francji wyrzeźbił nowy krzyż i osobiście wniósł go na szczyt.

Metalowy krzyż wzniesiony na Pico de Aneto został celowo ścięty szlifierką kątową, a następnie wrzucony do wąwozu. Hiszpańska Gwardia Cywilna prowadzi dochodzenie w celu zidentyfikowania sprawców tego aktu wandalizmu, który głęboko wstrząsnął wieloma alpinistami i wiernymi po obu stronach Pirenejów: francuskiej i hiszpańskiej.

W obliczu tej profanacji, Maël Le Lagadec, 18-letni praktykant ogrodnictwa z Montauban, dyskretnie zaczął samodzielnie rzeźbić nowy krzyż z czarnego orzecha. Po ukończeniu dzieła młody mężczyzna postanowił wnieść go na szczyt Aneto. W towarzystwie przyjaciela Maël wyruszył nocą, dźwigając na ramionach prawie 35 kilogramów. Przez około czternaście godzin posuwał się naprzód, pomimo mrozu, wysokości i stromego terenu Pirenejów. O świcie nowy krzyż został wzniesiony na miejscu poprzedniego.

W ciągu kilku godzin po publikacji tej historii reakcje w mediach społecznościowych mnożyły się. Alpiniści, księża, rodziny katolickie i zwykli obywatele chwalili akt „zadośćuczynienia”, „nadziei” i „wierności”. Inni zwracali również uwagę, że krzyże wieńczące szczyty, zarówno w Pirenejach, jak i w Alpach, nie są jedynie obiektami religijnymi, lecz należą również do kulturowej i duchowej historii europejskich gór.