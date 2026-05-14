info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » 18-latek przywrócił krzyż na najwyższym szczycie Pirenejów
rss newsletter facebook twitter

18-latek przywrócił krzyż na najwyższym szczycie Pirenejów

18-latek przywrócił krzyż na najwyższym szczycie Pirenejów  
Valugi / CC-SA 3.0 Pico de Aneto

Po zniknięciu historycznego krzyża na Pico de Aneto, najwyższym szczycie Pirenejów o wysokości 3404 metrów, nastolatek z południowo-zachodniej Francji wyrzeźbił nowy krzyż i osobiście wniósł go na szczyt.

Metalowy krzyż wzniesiony na Pico de Aneto został celowo ścięty szlifierką kątową, a następnie wrzucony do wąwozu. Hiszpańska Gwardia Cywilna prowadzi dochodzenie w celu zidentyfikowania sprawców tego aktu wandalizmu, który głęboko wstrząsnął wieloma alpinistami i wiernymi po obu stronach Pirenejów: francuskiej i hiszpańskiej.

W obliczu tej profanacji, Maël Le Lagadec, 18-letni praktykant ogrodnictwa z Montauban, dyskretnie zaczął samodzielnie rzeźbić nowy krzyż z czarnego orzecha. Po ukończeniu dzieła młody mężczyzna postanowił wnieść go na szczyt Aneto. W towarzystwie przyjaciela Maël wyruszył nocą, dźwigając na ramionach prawie 35 kilogramów. Przez około czternaście godzin posuwał się naprzód, pomimo mrozu, wysokości i stromego terenu Pirenejów. O świcie nowy krzyż został wzniesiony na miejscu poprzedniego.

W ciągu kilku godzin po publikacji tej historii reakcje w mediach społecznościowych mnożyły się. Alpiniści, księża, rodziny katolickie i zwykli obywatele chwalili akt „zadośćuczynienia”, „nadziei” i „wierności”. Inni zwracali również uwagę, że krzyże wieńczące szczyty, zarówno w Pirenejach, jak i w Alpach, nie są jedynie obiektami religijnymi, lecz należą również do kulturowej i duchowej historii europejskich gór.

„Znikający krzyż” na Zugspitze

GOSC.PL DODANE 13.08.2012

„Znikający krzyż” na Zugspitze

W reklamie skierowanej do Arabów wyretuszowano krzyż na najwyższym szczycie Niemiec. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

KAI

KAI |

dodane 14.05.2026 14:20

TAGI| KRZYŻ, PIRENEJE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Krzyż w sercu igrzysk. Watykan wchodzi na olimpijską scenę w Mediolanie | Krzyż wraca do francuskiego krajobrazu. Wyjątkowa misja społeczników | Byle do wiosny | Wojewoda nakazał zdjęcie krzyża | Włochy. Burza wokół krzyży na szczytach gór | Znaki męki Boga. Ukazał się „Gość Ekstra” o relikwiach Męki Pańskiej | Szczecin: Krzyże w przedszkolu znów wiszą w godnych miejscach | Dlaczego krzyż może wisieć w instytucji publicznej np. w szkole czy przedszkolu | Po krzyżu Ukraińców przyjdzie zmartwychwstanie. Bóg zwycięży | Bp Skomorowski: ufność w Bogu jest niezbędna dla życia
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
23°C Sobota
wieczór
wiecej »
 