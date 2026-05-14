Polak nuncjuszem w Ugandzie

Vatican Media Abp Tomasz Grysa

Polski arcybiskup Tomasz Grysa został nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Dotychczas reprezentował on papieża na Madagaskarze, Seszelach, Mauritiusie, Komorach i wyspie Réunion na Oceanie Indyjskim.

Tomasz Grysa urodził się 16 października 1970 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 r. w poznańskiej katedrze z rąk abp. Jerzego Stroby. W latach 1995-1997 był wikariuszem parafii farnej pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie, studiując jednocześnie na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 1997-2001 kontynuował studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. Równolegle odbywał studia z nauk dyplomatycznych na Papieskiej Akademii Kościelnej.

W 2001 r. rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Pracował w papieskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w: Rosji (2001-2003); w Indiach i Nepalu (2003-2008); w Belgii i Luksemburgu (2008-2011); w Meksyku (2011-2013); w Brazylii (2013-2016); w Stałym Przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (2016-2019); oraz  w Delegaturze Apostolskiej w Jerozolimie i Palestynie oraz Nuncjaturze Apostolskiej w Izraelu i na Cyprze (2019-2022).

27 września 2022 roku papież Franciszek mianował ks. prałata Tomasza Grysę arcybiskupem tytularnym Rubikonu oraz nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze i delegatem apostolskim na Komorach i na wyspie Réunion, a miesiąc później także nuncjuszem na Mauritiusie i Seszelach. Święcenia biskupie abp Grysa przyjął 1 listopada 2022 r. w katedrze poznańskiej z rąk sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolina. Jako motto swej posługi biskupie przyjął słowa św. Tomasza z Akwinu: „Adoro te devote”. Współkonsekratorami byli: abp Stanisław Gądecki i abp Marek Jędraszewski.

Polak nuncjuszem apostolskim w Libii

PAP DODANE 25.04.2026

Polak nuncjuszem apostolskim w Libii

Arcybiskup Wojciech Załuski został mianowany przez papieża Leona XIV nuncjuszem apostolskim w Libii - podało w sobotę watykańskie biuro prasowe. Abp Załuski od lutego pełni też funkcję nuncjusza na Malcie. »

dodane 14.05.2026 12:29

