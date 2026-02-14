info.wiara.pl » „Pułapką jest zwyczajność uzależnień”
„Pułapką jest zwyczajność uzależnień”

Komputerowa gra  
Komputerowa gra

O uzależnieniach behawioralnych w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty.

„Pułapką jest zwyczajność uzależnień – coraz częściej zaczynają się od rzeczy społecznie akceptowanych” – mówił specjalista psychoterapii uzależnień Łukasz Krzeszowski podczas wykładu „Pułapki codzienności – jak nie wpaść w uzależnienie”. Spotkanie odbyło się w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim w ramach cyklu „Towarzyszyć dzieciom, ale jak…? Wychowawcze wyzwania XXI wieku”.

Prelegent zwrócił uwagę, że współczesne uzależnienia coraz rzadziej mają formę skrajną, a częściej rozpoczynają się od zachowań powszechnych i społecznie akceptowanych. - Pułapką jest zwyczajność uzależnień – coraz częściej zaczynają się od rzeczy społecznie akceptowanych – podkreślił, wskazując m.in. na uzależnienia behawioralne od telefonu, internetu, mediów społecznościowych, gier, zakupów, hazardu czy pracy. Zaznaczył, że życie w kulturze natychmiastowej gratyfikacji utrudnia radzenie sobie z napięciem, frustracją i nudą, które często stają się początkiem drogi do uzależnienia.

Instytut Biskupa Wilhelma Pluty powstał w 2013 r., aby propagować rozwój kultury chrześcijańskiej wśród mieszkańców regionu oraz prowadzić działalność edukacyjną i formacyjną. Jak wyjaśnił dyrektor instytutu ks. Wojciech Oleśków, celem placówki jest wspieranie duszpasterstwa rodzin, dzieci i młodzieży oraz organizowanie wykładów, dyskusji i seminariów. Instytut ma być miejscem formacji nie tylko dla kleryków seminarium, ale także dla osób świeckich zaangażowanych w życie Kościoła.

Wcześniejsze spotkania cyklu poprowadziła dr Dominika Muńko, neurodydaktyk i autorka kursów dla rodziców i nauczycieli. Dotyczyły one uważności w świecie nadmiaru bodźców oraz znaczenia relacji w komunikacji z dzieckiem.

Tematyka cyklu nawiązuje do dziedzictwa patrona instytutu, który podejmował zagadnienia formacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz podkreślał znaczenie relacji małżeńskich i rodzinnych. Organizatorzy zapowiedzieli, że kolejne spotkanie pt. „Nowe oblicza nałogu – uzależnienia XXI wieku” odbędzie się 17 kwietnia w Gorzów Wielkopolski.

 

KAI |

dodane 14.02.2026 21:09
