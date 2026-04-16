Biskup Michael Miabesue Bibi z diecezji Buena w regionie Bamenda, gdzie dziś przybył Leon XIV, w wywiadzie dla mediów watykańskich wyraził nadzieję, że papieska pielgrzymka pomoże zakończyć głęboki konflikt społeczny, trwający w Kamerunie od 10 lat.

Jak przypomina Vatican News, anglofońska mniejszość (6 mln osób, 20 proc. populacji) czuje się marginalizowana przez francuskojęzyczną większość i domaga się separacji. Separatyści utworzyli oddziały zbrojne. Często dochodzi do starć, porwań, podpaleń, ataków na ludność cywilną. W efekcie wojny domowej zginęły tysiące osób, a ponad milion musiało opuścić swoje domy.

Czy ksiądz biskup sądzi, że wszyscy Kameruńczycy będą wsłuchiwać się w słowa Papieża, bez względu na wyznawaną religię, poglądy polityczne czy stronę konfliktu społecznego, po której stoją?

Bp Michael Bibi (MB): Na Papieża w Kamerunie czekali i czekają wyznawcy wszystkich religii i wyznań. Papież kieruje swoje przesłanie do całej ludzkości. To, co wczoraj Leon XIV powiedział do władz i korpusu dyplomatycznego było bardzo konkretne. Sądząc z ocen, słowa Papieża były bardzo dobrze przyjęte również przez anglojęzyczną część społeczeństwa. A Papież powiedział bardzo prostą rzecz: Musicie pracować na rzecz pokoju, musicie pojednać się i zjednoczyć.

Separatyści ogłosili zawieszenie broni podczas papieskiej wizyty. Czy to oznaka jakiejś przemiany?

MB: Oni zrobili to po raz pierwszy! Więc jest to coś nowego. To z pewnością wyraz szacunku dla Papieża, Jego osoby i całego Kościoła katolickiego. Jeśli chodzi o ten konflikt, Kościół katolicki był zawsze bardzo konsekwentny, poszukując wszelkich dróg, które mogą pomóc osiągnąć pokój, sprawiedliwość i pojednanie, próbując zaangażować separatystów w poszukiwanie porozumienia. Bardzo chciałbym, aby to Kościół był pośrednikiem w tym dialogu. Może wówczas uda się osiągnąć trwały pokój w całym kraju. A tego chcą wszyscy, katolicy i niekatolicy.

Co musi się stać, żeby w Kamerunie zapanował pokój?

MB: Musimy wzmacniać dialog, wykorzystać pozytywną, pokojową atmosferę, która towarzyszy papieskiej wizycie. My będziemy to robić jako Kościół. Będziemy mówić o pokoju i sprawiedliwości, o konieczności pojednania. Będziemy się modlić, żeby po zawieszeniu broni, na które przystali separatyści, nadszedł czas dialogu. Trzeba zapewnić separatystom bezpieczeństwo i wspólnie z nimi zadać sobie pytanie „Co dalej?".

Piotr Kowalczuk