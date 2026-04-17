Przełom w rozmowach USA-Iran: Swobodny przepływ przez kluczowy szlak wodny
Przełom w rozmowach USA-Iran: Swobodny przepływ przez kluczowy szlak wodny

PAP/EPA/RONDA CHURCHILL Prezydent USA Donald Trump

Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi ogłosił w piątek, że wszystkie statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormuz do czasu wygaśnięcia rozejmu z USA i Izraelem. Prezydent USA Donald Trump podziękował za tę decyzję, ale dodał, że nadal będzie obowiązywała amerykańska blokada morska irańskich portów.

Informację o otwarciu Ormuzu dla statków handlowych Aragczi zamieścił we wpisie na platformie X. Zawieszenie broni obowiązuje od 8 kwietnia i ma trwać do środy 22 kwietnia.

"Iran właśnie ogłosił, że cieśnina irańska jest w pełni otwarta i możną przez nią wznowić pełny ruch. Dziękuję!" - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

W kolejnym wpisie dodał, że utrzymywana będzie amerykańska blokada morska irańskich portów. USA wprowadziły ją w poniedziałek, by uderzyć ekonomicznie w Iran i narzucić mu swoje warunki porozumienia.

Amerykański prezydent zaznaczył, że blokada będzie trwała do czasu całkowitego "zakończenia transakcji z Iranem", co - według niego - wydarzy się już niebawem, gdyż "wynegocjowano większość elementów umowy".

Trump od kilku dni informował, że Iran zgodził się na niemal wszystkie postulaty Waszyngtonu. Według doniesień medialnych to porozumienie miałoby trwale zakończyć wojnę i uregulować m.in. kwestię irańskiego programu nuklearnego.

28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran, który w odpowiedzi prowadził uderzenia na państwa Zatoki Perskiej. Praktycznie zamknął też cieśninę Ormuz, przepuszczając przez nią tylko wybrane jednostki i blokując setki innych. Władze w Teheranie ogłosiły też, że będą pobierały opłatę za przepłynięcie przez cieśninę.

Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa tą trasą 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Blokada cieśniny spowodowała wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach. Cena baryłki ropy Brent przed wojną wynosiła ok. 70 dolarów, a w marcu wzrosła do blisko 120 dolarów. W piątek wynosiła blisko 100 dolarów, a po ogłoszeniu otwarcia Ormuzu przez Iran spadła poniżej 90.

Aragczi dodał w piątek na X, że otwarcie cieśniny jest związane z obowiązującym od nocy z czwartku na piątek zawieszeniem broni w Libanie. Izrael walczył tam ze wspieranym przez Iran Hezbollahem i starcia nie ustały wraz z ogłoszeniem rozejmu z Iranem. USA i Izrael traktowały te walki jako osobny konflikt, podczas gdy władze w Teheranie naciskały, by rozejm obejmował także Liban.

Trump w kolejnym wpisie na Truth Social oświadczył w piątek, że "ta umowa nie jest w żaden sposób związana z Libanem".

Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer współprzewodniczyli w piątek w Paryżu spotkaniu w sprawie zapewnienia swobody żeglugi przez Ormuz. Obaj przywódcy z zadowoleniem przyjęli informację o otwarciu cieśniny przez Iran.

Trump krytykował wcześniej sojuszników z NATO za brak chęci współpracy przy odblokowaniu cieśniny.

PAP |

dodane 17.04.2026 17:05

TAGI| IRAN, PAP, PREZYDENT, USA, WOJNA

Trump: spodziewam się, że będę bombardował Iran | Media: Trump ws. Iranu coraz bardziej przeczy sam sobie | Trump: NATO całkowicie bezużyteczne w sprawie Iranu | Izrael i Liban wstrzymują ogień. USA przejmują inicjatywę pokojową | Polityczny rozwód Trumpa z Meloni? Po ostatnich napięciach na linii Rzym-Waszyngton relacje z USA rekordowo chłodne
Andrzej Macura

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Andrzej Macura

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

