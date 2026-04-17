Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi ogłosił w piątek, że wszystkie statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormuz do czasu wygaśnięcia rozejmu z USA i Izraelem. Prezydent USA Donald Trump podziękował za tę decyzję, ale dodał, że nadal będzie obowiązywała amerykańska blokada morska irańskich portów.

Informację o otwarciu Ormuzu dla statków handlowych Aragczi zamieścił we wpisie na platformie X. Zawieszenie broni obowiązuje od 8 kwietnia i ma trwać do środy 22 kwietnia.

"Iran właśnie ogłosił, że cieśnina irańska jest w pełni otwarta i możną przez nią wznowić pełny ruch. Dziękuję!" - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

W kolejnym wpisie dodał, że utrzymywana będzie amerykańska blokada morska irańskich portów. USA wprowadziły ją w poniedziałek, by uderzyć ekonomicznie w Iran i narzucić mu swoje warunki porozumienia.

Amerykański prezydent zaznaczył, że blokada będzie trwała do czasu całkowitego "zakończenia transakcji z Iranem", co - według niego - wydarzy się już niebawem, gdyż "wynegocjowano większość elementów umowy".

Trump od kilku dni informował, że Iran zgodził się na niemal wszystkie postulaty Waszyngtonu. Według doniesień medialnych to porozumienie miałoby trwale zakończyć wojnę i uregulować m.in. kwestię irańskiego programu nuklearnego.

28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran, który w odpowiedzi prowadził uderzenia na państwa Zatoki Perskiej. Praktycznie zamknął też cieśninę Ormuz, przepuszczając przez nią tylko wybrane jednostki i blokując setki innych. Władze w Teheranie ogłosiły też, że będą pobierały opłatę za przepłynięcie przez cieśninę.

Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa tą trasą 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Blokada cieśniny spowodowała wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach. Cena baryłki ropy Brent przed wojną wynosiła ok. 70 dolarów, a w marcu wzrosła do blisko 120 dolarów. W piątek wynosiła blisko 100 dolarów, a po ogłoszeniu otwarcia Ormuzu przez Iran spadła poniżej 90.

Aragczi dodał w piątek na X, że otwarcie cieśniny jest związane z obowiązującym od nocy z czwartku na piątek zawieszeniem broni w Libanie. Izrael walczył tam ze wspieranym przez Iran Hezbollahem i starcia nie ustały wraz z ogłoszeniem rozejmu z Iranem. USA i Izrael traktowały te walki jako osobny konflikt, podczas gdy władze w Teheranie naciskały, by rozejm obejmował także Liban.

Trump w kolejnym wpisie na Truth Social oświadczył w piątek, że "ta umowa nie jest w żaden sposób związana z Libanem".

Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer współprzewodniczyli w piątek w Paryżu spotkaniu w sprawie zapewnienia swobody żeglugi przez Ormuz. Obaj przywódcy z zadowoleniem przyjęli informację o otwarciu cieśniny przez Iran.

Trump krytykował wcześniej sojuszników z NATO za brak chęci współpracy przy odblokowaniu cieśniny.