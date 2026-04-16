Pragnę wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar Jego życia oraz dar wiary, której był wiernym świadkiem - napisał abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście kondolencyjnym po śmierci śp. Jacka Magiery, trenera i działacza piłkarskiego.

List kondolencyjny odczytał bp Marian Florczyk, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców, podczas uroczystości pogrzebowych, które miały miejsce 16 kwietnia br. w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Publikujemy tekst kondolencji:

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2026 roku

Szanowna Pani Magdaleno,

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o śmierci śp. Jacka Magiery. Człowieka, którego nie miałem okazji poznać osobiście, ale o którym mogłem wiele usłyszeć i dzięki temu dostrzec, jakim był człowiekiem oraz jak wiele dobra pozostawił po sobie. Pragnę wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar Jego życia oraz dar wiary, której był wiernym świadkiem.

W ostatnich dniach, po śmierci śp. Jacka Magiery, można było przeczytać i usłyszeć liczne świadectwa o jego życiu — o wartościach, którymi się kierował, oraz o dobru, którym dzielił się z ludźmi wokół siebie. Z tych świadectw wyłania się obraz człowieka, dla którego Jezus Chrystus był inspiracją do czynienia dobra oraz do dzielenia się miłością z drugim człowiekiem.

Śmierć śp. Jacka Magiery nastąpiła w czasie, gdy przeżywamy liturgiczny Okres Wielkanocny. Zmartwychwstanie Chrystusa daje nam niezachwianą nadzieję życia wiecznego — fundamentalną prawdę naszej wiary chrześcijańskiej, tak bardzo potrzebną w chwili, jaką jest uroczystość pogrzebowa. Wielkanocna Sekwencja zawiera słowa: Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus („Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy — choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”). Można mieć nadzieję, że śp. Jacek Magiera, za św. Pawłem, może dziś powtórzyć słowa: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”. Niech Chrystus obdarzy go życiem wiecznym.

Szanowna Pani Magdaleno, na Pani ręce składam kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia wszystkim dotkniętym śmiercią Pani Męża, śp. Jacka Magiery. Wyrazy współczucia kieruję również do całej Rodziny, krewnych, bliskich i przyjaciół.

Zmarłego śp. Jacka Magierę zawierzam Miłosiernemu Bogu.

✠ Tadeusz Wojda SAC

Arcybiskup Metropolita Gdański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Szanowna Pani

Magdalena Magiera