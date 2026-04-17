info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach
Sejm w piątek ponownie nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Wprowadzała ona m.in. środki nadzorcze, np. umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej krypotwalut. Według prezydenta przepisy były zbyt restrykcyjne, według koalicji rządowej brak ustawy tworzy luki prawne.

W piątek Sejm głosował nad ponownym uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów. Za głosowało 243 posłów, przeciwko 191 , trzech wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia ustawy - i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta - potrzebne były 263 głosy poparcia. Oznacza to, że Sejm ponownie nie uchwalił ustawy.

Było to już drugie podejście Sejmu do odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent pierwszy raz zawetował ją na początku grudnia ub.r. Wówczas w trakcie głosowania ustawy - również w grudniu 2025 r. - Sejm nie odrzucił weta. Rząd zdecydował wtedy na ponowne wniesienie do Sejmu tej samej ustawy, która została uchwalona w lutym br. Prezydent po raz kolejny ją zawetował.

Strona prezydencka argumentując weto przekonywała m.in., że zawarte w niej rozwiązania są nadmiarowe i nie uwzględniono w nich proponowanych w czasie prac legislacyjnych niezbędnych poprawek. Według przedstawicieli rządu i partii koalicyjnych brak ustawy tworzy luki prawne i nie pozwala na odpowiednią ochronę konsumentów.

Zdaniem autorów projektu celem ustawy o kryptoaktywach było zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów. Ustawa wprowadzała środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane, w tym umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów, przerwanie jej przebiegu na określony czas, zakazanie rozpoczęcia oferty publicznej lub zakazanie dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu.

Przeczytaj rozmowę Karola Białkowskiego:

Nie tylko szybki zysk. Dlaczego kryptowaluty stały się poważnym tematem dla państw

GN 3/2026 DODANE 15.01.2026

Nie tylko szybki zysk. Dlaczego kryptowaluty stały się poważnym tematem dla państw

Choć kryptowaluty funkcjonują już od kilkunastu lat, dla większości ludzi wciąż są czymś nowym. Czym właściwie są, skąd się wzięły i dlaczego coraz częściej mówi się o potrzebie ich regulowania? »

więcej »

PAP |

dodane 17.04.2026 11:20

TAGI| FINANSE, GOSPODARKA, LEGISLACJA, PAP, PRAWO, PREZYDENT, PREZYDENT RP, SEJM

PRZECZYTAJ TAKŻE
Nie tylko szybki zysk. Dlaczego kryptowaluty stały się poważnym tematem dla państw | Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych | Nawrocki: dobra inicjatywa, którą popieram | Kanada wejdzie do Unii Europejskiej? "Jest tak blisko UE, że można rozważać członkostwo" | Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem
A dla dorosłych?

Andrzej Macura

A dla dorosłych?

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Obrazy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obrazy

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

