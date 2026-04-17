"FAZ": zdjęcia satelitarne Planet Labs ukrywane na żądanie USA

ATEF SAFADI /PAP/EPA
Pod presją rządu USA ukrywane są zdjęcia satelitarne firmy Planet Labs, z których korzystali wojskowi i media podczas konfliktów zbrojnych - pisze w piątek "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Dziennikarze śledczy mają jednak inne opcje, np. unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus.

Od 9 marca "pod naciskiem rządu USA", któremu "nie spodobały mu się obrazy zbombardowanej szkoły dla dziewcząt w Minabie", zdjęcia z wojny w Iranie nie są publikowane - podaje niemiecki dziennik. Firma poinformowała klientów o dobrowolnym zastosowaniu się do prośby rządu USA o "wstrzymanie (publikacji - PAP) materiałów wizualnych z wyznaczonego obszaru".

28 lutego, w pierwszym dniu ataków USA i Izraela na Iran, w szkole w irańskim mieście Minab zginęło 156 cywilów, w tym 120 dzieci. Eksperci ustalili, że do ataku użyto amerykańskiej rakiety Tomahawk. Kluczową rolę w dochodzeniu odegrał brytyjski portal śledczy Bellingcat, którego analitycy korzystali z danych Planet Labs.

Firma powstała w Kalifornii w 2010 roku z inicjatywy byłych pracowników NASA. Zdjęcia Planet Labs były wykorzystywane m.in. podczas gromadzenia materiału dowodowego na zbrodnie rosyjskiego wojska w podkijowskiej Buczy oraz zbrodni sił Izraela w Strefie Gazy.

"Obecnie w kosmosie działa około 200 minisatelitów. Są mniejsze niż lodówka turystyczna i ważą zaledwie kilka kilogramów" - podaje "FT". Po wyniesieniu w przestrzeń kosmiczną przez rosyjskie i amerykańskie rakiety przesyłają one obrazy z niskiej orbity okołoziemskiej.

Jake Godin z Bellingcat przyznał w rozmowie z "FAZ", że cenzura dotycząca Planet Labs utrudnia pracę. Obecnie analitycy portalu są "zmuszeni korzystać z innych źródeł danych", m.in. unijnego programu obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus czy Google Earth - podaje "FAZ". Często są one jednak mniej szczegółowe i rzadziej aktualizowane od danych oferowanych przez Planet Labs.

Godin przekonuje jednak, że Bellingcat "jest przyzwyczajony do obchodzenia przeszkód". Jako dowód podaje, że przy użyciu danych z satelity Sentinel-2 programu Copernicus niedawno udało mu się udokumentować zniszczenie przez izraelską armię wiosek w Libanie.

Z Berlina Mateusz Obremski 

dodane 17.04.2026 14:30

TAGI| IRAN, LIBAN, MEDIA, NIEMCY, PAP, POLITYKA, TELEKOMUNIKACJA, USA, WOJNA

Andrzej Macura

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Andrzej Macura

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

W grudniu w Miami na Florydzie.

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

