Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
Siły izraelskie od początku marca zniszczyły bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy libańskich miast i wsi w obrębie "żółtej linii" - wynika z opublikowanej w piątek analizy dziennika "Le Monde". Tzw. żółta linia jest granicą okupowanej przez Izrael części południowego Libanu.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25 - zaznaczyła gazeta. Wśród nich m.in. liczący przed wojną ok. 30 tys. mieszkańców Bint Dżubajl. 75 proc. miasta zostało zrównane z ziemią bądź znacząco zniszczone.
Dziennik zwrócił uwagę, że ze zweryfikowanych nagrań wynika, iż siły izraelskie niszczą domy za pomocą materiałów wybuchowych, bombardowań bądź przy pomocy buldożerów.
Izrael wyznaczył żółtą linię w połowie marca, oddzielając w ten sposób zajęte przez siebie tereny południa Libanu. Władze w Jerozolimie utworzyły tam strefę buforową, która ma ochronić północ Izraela przed atakami Hezbollahu.
Analiza "Le Monde" i firmy Masae Analytics opiera się na zdjęciach satelitarnych. Francuscy dziennikarze porównywali obrazy z listopada 2025 r. i 29 kwietnia 2026 r. i weryfikowali je przy pomocy narzędzi białego wywiadu
Autorzy raportu tłumaczą, że ich wyliczenia skupiają się na centrach tych niewielkich ośrodków i nie obejmują ich obrzeży.
Od 2 marca Izrael prowadzi operację przeciwko Hezbollahowi, który w wojnie Izraela i USA przeciwko Iranowi, stanął po stronie Teheranu, pełniącego od zawsze rolę kluczowego partnera tej organizacji.
Mimo zawarcia 16 kwietnia zawieszenia broni, miejscowości w obrębie żółtej linii są wciąż niszczone - podkreślił "Le Monde".
W nocy z 23 na 24 kwietnia prezydent USA Donald Trump ogłosił kolejne przedłużenie rozejmu. Od jego ogłoszenia niemal codziennie informowano jednak o izraelskich ostrzałach południowego Libanu.
***
Resort zdrowia Libanu podał, że w piątek nad ranem na południu Libanu w atakach Izraela zginęło w ciągu doby co najmniej 10 osób, w tym sześciu ratowników i jedna dziewczynka. Ratownicy pracowali dla organizacji związanych z szyickim Ruchem Amal i organizacją Hezbollah.
Libańskie ministerstwo zdrowia oświadczyło, że "mniej niż dwa dni po tym jak Liban uzyskał większość kwalifikowaną w Zgromadzeniu Ogólnym WHO pod rezolucją mającą na celu ochronę personelu medycznego w Libanie, izraelski wróg kontynuuje łamanie międzynarodowych rezolucji". Dodał, że tym samym atakuje nieuzbrojonych ratowników.
Z kolei dziennik "L'Orient-le-Jour" przekazał, że bilans ofiar wzrósł już do 12 osób. W nocy z czwartku na piątek zostały trafione dwa punkty należące do organizacji Islamski Komitet Sanitarny. Zrzesza ona ratowników medycznych i wolontariuszy odpowiadających za obronę cywilną. W atakach zginęło czterech ratowników tej organizacji, a nad ranem w piątek w Dair Kanun al-Nahr kolejnych trzech związanych z islamistycznym Ruchem Amal. Libański dziennik wyjaśnił, że Komitet ma powiązania z Hezbollahem.
Dziennik, który ma na południu Libanu swojego korespondenta, poinformował, że prócz trzech ratowników, wśród zabitych w piątkowym ataku izraelskich dronów na Dair Kanun al-Nahr była dziewczynka z Syrii i inna osoba z tego kraju, oraz lokalny fryzjer. Dodatkowo w atakach na miejscowości Natijeh i Tebnin.
Libańskie ministerstwo zdrowia podało w czwartek, że obecny bilans zabitych od 2 marca wynosi 3 089 osób, a rannych 9 397.
Resort prowadzi te wyliczenia od 2 marca, kiedy Hezbollah włączył się do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu. Izrael rozpoczął intensywną operację przeciwko tej grupie, która pozostaje poza kontrolą libańskiego rządu i jest wspierana i finansowana przez Iran.
W Libanie od 16 kwietnia oficjalnie obowiązuje zawieszenie broni, które zostało zawarte przez Izrael i Liban przy wsparciu prezydenta USA Donalda Trumpa. Jednak walki między Hezbollahem a Izraelem wciąż trwają, a wojska izraelskie codziennie atakują południe Libanu.
***
Waszyngton po raz pierwszy nałożył w czwartek sankcje na oficerów libańskiej armii i sił bezpieczeństwa. Restrykcjami objęto również ambasadora Iranu w Libanie oraz sześć osób powiązanych ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. Teheran potępił sankcje jako "nielegalne" - przekazała w piątek agencja AFP.
Amerykański resort finansów przekazał w oświadczeniu, że osoby objęte sankcjami "utrudniały proces pokojowy w Libanie i uniemożliwiały rozbrojenie" terrorystycznego Hezbollahu. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa w libańskich instytucjach rządowych mieli "nadużywać" swoich funkcji i dzielić się "ważnymi informacjami wywiadowczymi" z organizacją terrorystyczną Hezbollah.
W piątkowym oświadczeniu, przytaczanym przez AFP, Teheran potępił sankcje jako "nikczemne środki, mające na celu podważanie suwerenności narodowej Libanu i rozsiewanie niezgody w libańskim społeczeństwie".
Wśród osób objętych sankcjami znalazł się szef libańskiego wywiadu wojskowego oraz dyrektor Departamentu Analiz w Biurze Bezpieczeństwa Ogólnego.
Na liście sankcyjnej widnieją też m.in. nazwiska szefa rady wykonawczej Hezbollahu, ambasadora Iranu w Bejrucie, trzech parlamentarzystów z Hezbollahu, a także dwóch polityków. USA zapowiedziały również nagrodę sięgającą 10 mln dolarów za informacje prowadzące do "zakłócenia mechanizmów finansowych" organizacji.
- Jeśli działasz w polityce, biznesie lub służbach bezpieczeństwa i wspierasz Hezbollah oraz podważasz suwerenność libańskiego rządu, to powinieneś mieć świadomość, że poniesiesz realne konsekwencje - ostrzegł rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott.
Hezbollah oświadczył, że sankcje stanowią "próbę zastraszenia wolnego narodu libańskiego" i "nie będą miały żadnego praktycznego wpływu na wybory strategiczne" tej organizacji - przekazała katarska stacja Al Dżazira. "Te sankcje są oznaką honoru dla tych, których dotyczą, i kolejnym potwierdzeniem słuszności wybranej przez nas drogi" - dodało ugrupowanie terrorystyczne.
Ograniczenia nałożono w czasie, gdy - mimo zawieszenia broni - nadal trwają walki między Hezbollahem a siłami izraelskimi na południu Libanu, a USA pośredniczą w rozmowach pokojowych między Izraelem a rządem w Bejrucie. Oczekuje się, że negocjacje polityczne zostaną wznowione w początku czerwca, natomiast rozmowy przedstawicieli sił zbrojnych Izraela i Libanu odbędą się 29 maja w Pentagonie.
Pigott przypomniał dziennikarzom Al Dżaziry, że Hezbollah usiłuje doprowadzić do przerwania izraelsko-libańskich rozmów. W ubiegłym miesiącu sekretarz generalny organizacji Naim Kassem zadeklarował, że broń "nie podlega negocjacjom". "Nie spoczniemy, nie zatrzymamy się ani nie poddamy" - oznajmił.
Hezbollah, szyicka partia i organizacja zbrojna, kontrolowana i finansowana przez Iran, była do niedawna najpoważniejszą siłą polityczną i wojskową w Libanie. Przez dekady sprawowała faktyczną władzę na południu kraju, tworząc tam swoiste państwo w państwie. Władze w Bejrucie nie potrafiły zmienić tej sytuacji. W marcu libański rząd zakazał Hezbollahowi prowadzenia działań militarnych ze skutkiem natychmiastowym.
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".