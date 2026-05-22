Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Prawdopodobnie muzułmańscy fundamentaliści dokonali publicznej egzekucji nauczyciela Koranu w mieście Tonka, na płn. Mali - poinformowała w piątek AFP, powołując się na lokalne władze i służby bezpieczeństwa. Agencja przekazała, że mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".
Proszący o zachowanie anonimowości przedstawiciel władz miejskich powiedział AFP, że egzekucja Salama Abdula Maigi odbyła się w czwartek wieczorem.
"Cała Tonka jest zasmucona" - podkreślił urzędnik, który wyjaśnił, że chce zachować anonimowość w obawie o swoje bezpieczeństwo. Agencja zapewniła, że potwierdziła informację o egzekucji w malijskich służbach bezpieczeństwa.
AFP podkreśliła, że aktualnie w Tonce nie ma sił rządowych; a w ostatnich miesiącach w mieście przeprowadzono co najmniej kilka publicznych egzekucji, które - według relacji rozmówców AFP - wstrząsnęły lokalną opinią publiczną.
Wśród straconych w ostatnim czasie była tik-tokerka Mariam Cisse, którą stracono w listopadzie 2025 roku. Fundamentaliści islamscy oskarżyli ją o wspieranie malijskiej armii. W marcu br. z bardzo bliskiej odległości rozstrzelano natomiast Amadu Babę Baby, który otwarcie deklarował poparcie dla władz w Bamako.
AFP przypomniała, że od 2012 r. Mali boryka się z głębokim kryzysem bezpieczeństwa publicznego wywołanym aktami przemocy, których dokonują dżihadyści oraz członkowie lokalnych grup przestępczych i ugrupowań separatystycznych.
Największe ugrupowania zbrojne działające na terenie Mali to Front Wyzwolenia Azawadu, który dąży do odłączenia północnej części kraju, a także powiązana z Al-Kaidą, ponadnarodowa koalicja skrajnie fundamentalistycznych organizacji muzułmańskich JNIM, która działa w północno-zachodniej Afryce.
