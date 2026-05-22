Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu
Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Prawdopodobnie muzułmańscy fundamentaliści dokonali publicznej egzekucji nauczyciela Koranu w mieście Tonka, na płn. Mali - poinformowała w piątek AFP, powołując się na lokalne władze i służby bezpieczeństwa. Agencja przekazała, że mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Proszący o zachowanie anonimowości przedstawiciel władz miejskich powiedział AFP, że egzekucja Salama Abdula Maigi odbyła się w czwartek wieczorem.

"Cała Tonka jest zasmucona" - podkreślił urzędnik, który wyjaśnił, że chce zachować anonimowość w obawie o swoje bezpieczeństwo. Agencja zapewniła, że potwierdziła informację o egzekucji w malijskich służbach bezpieczeństwa.

AFP podkreśliła, że aktualnie w Tonce nie ma sił rządowych; a w ostatnich miesiącach w mieście przeprowadzono co najmniej kilka publicznych egzekucji, które - według relacji rozmówców AFP - wstrząsnęły lokalną opinią publiczną.

Wśród straconych w ostatnim czasie była tik-tokerka Mariam Cisse, którą stracono w listopadzie 2025 roku. Fundamentaliści islamscy oskarżyli ją o wspieranie malijskiej armii. W marcu br. z bardzo bliskiej odległości rozstrzelano natomiast Amadu Babę Baby, który otwarcie deklarował poparcie dla władz w Bamako.

AFP przypomniała, że od 2012 r. Mali boryka się z głębokim kryzysem bezpieczeństwa publicznego wywołanym aktami przemocy, których dokonują dżihadyści oraz członkowie lokalnych grup przestępczych i ugrupowań separatystycznych.

Największe ugrupowania zbrojne działające na terenie Mali to Front Wyzwolenia Azawadu, który dąży do odłączenia północnej części kraju, a także powiązana z Al-Kaidą, ponadnarodowa koalicja skrajnie fundamentalistycznych organizacji muzułmańskich JNIM, która działa w północno-zachodniej Afryce.

PAP |

dodane 22.05.2026 20:26

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

