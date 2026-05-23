Koptyjski Kościół Ortodoksyjny postanowił wznowić dialog teologiczny z Kościołem katolickim. Decyzję podjął Święty Synod tego Kościoła w oparciu o zapewnienia, jakie otrzymał patriarcha Tawadros II od Papieża Leona XIV o nieudzielaniu błogosławieństwa parom tej samej płci. Dialog został zawieszony przez Kościół koptyjski w marcu 2024 r. po wydaniu przez Dykasterię Nauki Wiary deklaracji Fiducia supplicans.

O wznowieniu dialogu informuje oświadczenie Świętego Synodu Kościoła Koptyjskiego, w który zdano relację z jego dorocznych obrad: „Członkowie Świętego Synodu postanowili wznowić dialog teologiczny z Kościołem katolickim mając na względzie zapewnienia o nieudzielaniu błogosławieństwa parom tej samej płci, wyrażone podczas rozmowy telefonicznej między Jego Świątobliwością Papieżem Tawadrosem II a Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV w piątek 15 maja bieżącego roku”.

Dialog zawieszono w 2024 r.

Decyzję o zawieszeniu dialogu podjął ten sam synod pod przewodnictwem Tawadrosa II 7 marca 2024. Jak czytamy w wydanym wówczas oświadczeniu, „po konsultacjach z Kościołami siostrzanymi należącymi do rodziny prawosławnej postanowiono zawiesić dialog teologiczny z Kościołem katolickim, ponownie przeanalizować wyniki osiągnięte w ramach tego dialogu od momentu jego rozpoczęcia dwadzieścia lat temu oraz ustanowić nowe wytyczne i mechanizmy, które pozwolą na kontynuację dialogu w przyszłości”.

Nie można błogosławić grzechu

W tym samym oświadczeniu Świętego Synodu podano również, że „Kościół koptyjski potwierdza swoje zdecydowane stanowisko odrzucające wszelkie formy związków homoseksualnych, ponieważ są one sprzeczne z Pismem Świętym i prawem, zgodnie z którym Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę; Kościół uważa bowiem każde błogosławieństwo takich związków, niezależnie od jego formy, za błogosławieństwo grzechu, co jest nie do przyjęcia”.

Krzysztof Bronk