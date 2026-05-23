info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Po zapewnieniach Leona XIV dot. nieudzielania błogosławieństwa parom tej samej płci Kościół koptyjski wznowił dialog z Kościołem katolickim
Vatican Media Patriarcha Tawadros II

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny postanowił wznowić dialog teologiczny z Kościołem katolickim. Decyzję podjął Święty Synod tego Kościoła w oparciu o zapewnienia, jakie otrzymał patriarcha Tawadros II od Papieża Leona XIV o nieudzielaniu błogosławieństwa parom tej samej płci. Dialog został zawieszony przez Kościół koptyjski w marcu 2024 r. po wydaniu przez Dykasterię Nauki Wiary deklaracji Fiducia supplicans.

O wznowieniu dialogu informuje oświadczenie Świętego Synodu Kościoła Koptyjskiego, w który zdano relację z jego dorocznych obrad: „Członkowie Świętego Synodu postanowili wznowić dialog teologiczny z Kościołem katolickim mając na względzie zapewnienia o nieudzielaniu błogosławieństwa parom tej samej płci, wyrażone podczas rozmowy telefonicznej między Jego Świątobliwością Papieżem Tawadrosem II a Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV w piątek 15 maja bieżącego roku”.

Dialog zawieszono w 2024 r.

Decyzję o zawieszeniu dialogu podjął ten sam synod pod przewodnictwem Tawadrosa II 7 marca 2024. Jak czytamy w wydanym wówczas oświadczeniu, „po konsultacjach z Kościołami siostrzanymi należącymi do rodziny prawosławnej postanowiono zawiesić dialog teologiczny z Kościołem katolickim, ponownie przeanalizować wyniki osiągnięte w ramach tego dialogu od momentu jego rozpoczęcia dwadzieścia lat temu oraz ustanowić nowe wytyczne i mechanizmy, które pozwolą na kontynuację dialogu w przyszłości”.

Nie można błogosławić grzechu

W tym samym oświadczeniu Świętego Synodu podano również, że „Kościół koptyjski potwierdza swoje zdecydowane stanowisko odrzucające wszelkie formy związków homoseksualnych, ponieważ są one sprzeczne z Pismem Świętym i prawem, zgodnie z którym Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę; Kościół uważa bowiem każde błogosławieństwo takich związków, niezależnie od jego formy, za błogosławieństwo grzechu, co jest nie do przyjęcia”.

Krzysztof Bronk

Watykańska nota odnośnie do udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci

BP Stolicy Apostolskiej DODANE 15.03.2021

Watykańska nota odnośnie do udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci

Kongregacja Nauki Wiary opublikowała jednoznaczną odpowiedź na pytanie o udzielanie błogosławieństwa związkom osób tej samej płci. Stwierdziła, że taka praktyka nie może mieć miejsca. »

VATICANNEWS.VA |

dodane 23.05.2026 18:00

TAGI| FIDUCIA SUPPLICANS, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI

Watykańska nota odnośnie do udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci | Egipt. Koptyjski ksiądz zasztyletowany w Aleksandrii | Dzień przyjaźni koptyjsko-katolickiej
