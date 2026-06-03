info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » French Open - Maja Chwalińska w półfinale turnieju!
rss newsletter facebook twitter

French Open - Maja Chwalińska w półfinale turnieju!

French Open - Maja Chwalińska w półfinale turnieju!  
PAP/EPA/YOAN VALAT Maja Chwalińska.

Maja Chwalińska pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalinską 7:6 (7-3), 6:3 w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w półfinale czeka na liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę albo Rosjankę Dianę Sznajder.

Pochodząca z Dąbrowy Górniczej 24-letnia Chwalińska dopiero po raz trzeci występuje w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

Do głównej drabinki awansowała z kwalifikacji; w Paryżu wygrała już osiem meczów.

Za awans do półfinału może liczyć na nagrodę w wysokości 750 tysięcy euro, czyli ok. 870 tys. dolarów. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie - według oficjalnych danych - zarobiła... 864 tys. USD.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.06.2026 13:28

TAGI| CHWALIŃSKA, FRENCH OPEN, PAP, TENIS, TURNIEJ, WTA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani, nam ani wam | Szwajcaria: W referendum zwyciężą przeciwnicy ograniczenia populacji kraju do 10 mln? | W. Brytania: Zamieszki po publikacji nagrania z aresztowania śmiertelnie rannego Polaka | Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana? | Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

By znaki były czytelne

Andrzej Macura

By znaki były czytelne

W sprawowaniu liturgii nie chodzi tylko o wierność tekstom i rubrykom.

Źle poinformowani

Katarzyna Solecka

Źle poinformowani

Uwaga, wysyłasz wiadomość bez treści – jak dobrze, że jeszcze nas ktoś pilnuje!

Čas

Piotr Drzyzga

Čas

To nejcennější, co člověk má…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Leon XIV w Hiszpanii. Papież jedzie tam, gdzie wiara wciąż wychodzi na ulice

Leon XIV w Hiszpanii. Papież jedzie tam, gdzie wiara wciąż wychodzi na ulice

Od Sagrady Familii po port na Gran Canarii. Czwarta zagraniczna podróż Leona XIV będzie nie tylko wizytą duszpasterską, ale także głosem w sprawach, które dziś dzielą Europę: migracji, pokoju, nowych technologii i miejsca chrześcijaństwa w coraz bardziej zsekularyzowanym społeczeństwie.

Spór o rosyjskie wizy. Polska chce szczelniejszych ograniczeń

Spór o rosyjskie wizy. Polska chce szczelniejszych ograniczeń

Rosjanie otrzymali w ubiegłym roku ponad 620 tys. wiz Schengen, a liczba wydawanych dokumentów wzrosła o 10 proc. Polska i dziesięć innych państw uważają, że część krajów UE zbyt łagodnie podchodzi do obowiązujących restrykcji i domagają się działań Komisji Europejskiej.

French Open - Maja Chwalińska w półfinale turnieju!

French Open - Maja Chwalińska w półfinale turnieju!

To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w półfinale czeka na liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę albo Rosjankę Dianę Sznajder.

W Wielkiej Brytanii

W. Brytania: Zamieszki po publikacji nagrania z aresztowania śmiertelnie rannego Polaka

Policja nie zauważyła, że zraniony umiera?

W Kijowie po rosyjskich atakach

Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani, nam ani wam

Szef MSZ Ukrainy o ostatnich tarciach na linii Warszawa - Kijów

W Szwajcarii

Szwajcaria: W referendum zwyciężą przeciwnicy ograniczenia populacji kraju do 10 mln?

Plebiscyt w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca.

Przed Białym Domem

USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem

Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, ale...

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

To ostatni mecz Biało-Czerwonych przed wakacyjną przerwą.

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Za jego niedopełnienie opiekunom grozi kara grzywny.

Niemiecki czołg Leopard w wojsku polskim

Rheinmetall podpisał umowy na 5,7 mld euro z armią Rumunii

To "największy pakiete umów międzynarodowych w najnowszej historii".

Hazard

Młodzież coraz częściej sięga po gry hazardowe i e-papierosy

Choć rzadziej piją i palą...

Praga

Ktoś Ci uwierzy

Nowy arcybiskup praski podpisał memorandum dot. ofiar wykorzystywania seksualnego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
16°C Czwartek
noc
14°C Czwartek
rano
19°C Czwartek
dzień
22°C Czwartek
wieczór
wiecej »
 