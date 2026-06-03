Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?  

Polscy piłkarze rozegrają w środę o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie towarzyski mecz z Nigerią, ostatni przed wakacyjną przerwą. Trener Jan Urban wystawi największe gwiazdy, z Robertem Lewandowskim i Piotrem Zielińskim na czele, ale w trakcie spotkania przeprowadzi wiele zmian.
Biało-czerwoni w minioną niedzielę przegrali we Wrocławiu z Ukrainą 0:2. Obie drużyny narodowe nie awansowały na rozpoczynający się 11 czerwca mundial w Ameryce Północnej. W mistrzostwach świata zabraknie również Nigerii, co było największą niespodzianką afrykańskich kwalifikacji.
W środowym meczu Nigeryjczycy wystąpią bez największych gwiazd. Po trudach sezonu odpoczywają już m.in. Victor Osimhen i Ademola Lookman.
Tymczasem trener Urban zapowiedział, że liderzy jego reprezentacji - Robert Lewandowski i Piotr Zieliński - zaczną w wyjściowym składzie. Natomiast w trakcie zawodów zamierza przeprowadzić wiele zmian.
- Było ich dużo w pierwszym spotkaniu i w drugim też tak będzie. To są mecze sparingowe i kiedy, jeśli nie teraz, próbować różnych rzeczy i dawać szansę piłkarzom? Z Ukrainą przeprowadziliśmy dziewięć zmian. To normalne w takich przypadkach - podkreślił we wtorek selekcjoner.
W bramce, jak dodał, od początku zagra Kamil Grabara.
To będzie jubileuszowe, 50. spotkanie reprezentacji Polski na stołecznym PGE Narodowym, a Nigeria jest jej 37. rywalem na tej arenie.
Kolejne mecze podopieczni Urbana rozegrają dopiero jesienią, w drugiej dywizji Ligi Narodów, gdzie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
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