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Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?  
PAP/Leszek Szymański Trening kadry na Narodowym.

Polscy piłkarze rozegrają w środę o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie towarzyski mecz z Nigerią, ostatni przed wakacyjną przerwą. Trener Jan Urban wystawi największe gwiazdy, z Robertem Lewandowskim i Piotrem Zielińskim na czele, ale w trakcie spotkania przeprowadzi wiele zmian.

Biało-czerwoni w minioną niedzielę przegrali we Wrocławiu z Ukrainą 0:2. Obie drużyny narodowe nie awansowały na rozpoczynający się 11 czerwca mundial w Ameryce Północnej. W mistrzostwach świata zabraknie również Nigerii, co było największą niespodzianką afrykańskich kwalifikacji.

W środowym meczu Nigeryjczycy wystąpią bez największych gwiazd. Po trudach sezonu odpoczywają już m.in. Victor Osimhen i Ademola Lookman.

Tymczasem trener Urban zapowiedział, że liderzy jego reprezentacji - Robert Lewandowski i Piotr Zieliński - zaczną w wyjściowym składzie. Natomiast w trakcie zawodów zamierza przeprowadzić wiele zmian.

- Było ich dużo w pierwszym spotkaniu i w drugim też tak będzie. To są mecze sparingowe i kiedy, jeśli nie teraz, próbować różnych rzeczy i dawać szansę piłkarzom? Z Ukrainą przeprowadziliśmy dziewięć zmian. To normalne w takich przypadkach - podkreślił we wtorek selekcjoner.

W bramce, jak dodał, od początku zagra Kamil Grabara.

To będzie jubileuszowe, 50. spotkanie reprezentacji Polski na stołecznym PGE Narodowym, a Nigeria jest jej 37. rywalem na tej arenie.

Kolejne mecze podopieczni Urbana rozegrają dopiero jesienią, w drugiej dywizji Ligi Narodów, gdzie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.

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PAP |

dodane 03.06.2026 07:22

TAGI| FUTBOL, JAN URBAN, LEWANDOWSKI ROBERT, NIGERIA, PAP, PIŁKA NOŻNA, REPREZENTACJA, TOWARZYSKI

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