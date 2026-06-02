Nowy arcybiskup Pragi Stanislav Przibyl podpisał we wtorek w imieniu Czeskiej Konferencji Biskupów (CzBK) memorandum o współpracy ze świeckim stowarzyszeniem "Ktoś Ci uwierzy". Ma pomóc w zapobieganiu wykorzystywaniu seksualnemu w Kościele oraz w ochronie ofiar.

Niedawno mianowany przez papieża Leona XIV arcybiskup Pragi Przibyl powiedział na konferencji prasowej, że zanim biskupi zdecydowali się na podpis memorandum, przez rok dyskutowali o nim w komisji ds. zapobiegania i ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym. Komisja powstała przed rokiem w kwietniu i Przibyl kierował nią jeszcze jako biskup litomierzycki.

Jego zdaniem Kościół zdaje sobie sprawę, że sam nie jest w stanie zajmować się problemem, popełniał błędy i stracił zaufanie wielu ofiar. Memorandum określił jako próbę pomocy ofiarom oraz próbę przyspieszenia rozwiązania kwestii nadużyć seksualnych w Czechach. Dzięki współpracy ze świeckim stowarzyszeniem możliwe będzie wsparcie dla ofiar, m.in. pomoc terapeutów. Abp Przibyl opowiedział się za zmianami w kościelnym sądownictwie i stworzeniu jednego trybunału, w miejsce osobnych, działających przy poszczególnych diecezjach. Pozwoliłoby to na ujednolicenie postępowania. Takie rozwiązanie zastosowano we Francji.

Ani hierarchowie, ani przedstawiciele świeckiej organizacji nie mówili we wtorek, jak dużym problemem jest kwestia wykorzystywania seksualnego w czeskim kościele katolickim. Arb Przibyl zapowiedział jedynie, że jeszcze w tym roku zostanie przedstawiony raport pokazujący liczbę zgłoszonych przypadków. Dane mają być corocznie uaktualniane.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)