info.wiara.pl » Teksty » Komentarze » Čas
rss newsletter facebook twitter

Čas

To nejcennější, co člověk má…

Tłumaczyć? Chyba nie trzeba. Choć, co zaskakująca, wielu polskich komentatorów sportowych widząc tego ptoszka nad czeskim „c”, czyta go jako „c”, a nie „cz”. Więc wtedy można nie skojarzyć, że chodzi o czas i człowieka. Albo, że królem strzelców polskiej ekstraklasy został Tomasz Bobczek (Tomáš Bobček), nie zaś Tomas Bobcek. Je to divné…

Podobnie jak fakt, że ten słowacki napastnik nastrzelał w sezonie tyle goli (20!), a i tak nic to jego drużynie nie dało, bo Lechia Gdańsk, której barwy reprezentował, spadła z ligi.

Ale zostawmy te futbolowo-przedmundialowe dygresje. Może w następnych tygodniach będzie na nie jeszcze čas… Przepraszam. Czas! :)

Czas i jego wartość. Wartościowe wykorzystanie czasu, który mamy. Niemarnowanie go. A o to coraz trudniej. Multimedialne rozpraszacze z całym tym (nieszczęsnym?) AI, nie pozwalają nam oderwać się ekranów. Wciąż kuszą czymś nowym. A czas ucieka…

Mieliśmy ostatnio na portalu fajny tekst o duchu dawnych Lednic:

Od lat na Lednicy

KAI DODANE 29.05.2026

Duch dawnych Lednic nadal żyje. Młodzi chcą się angażować

Duszpasterz Lednicy 2000, o. Tomasz Nowak, o tym, co dziś najbardziej przyciąga młodych do Kościoła. »

więcej »

Zbliżają się wakacje. Święty… Nie wiem, czy święty, ale z pewnością błogosławiony czas, który fantastycznie można wykorzystać. Wędrując, pielgrzymując, medytując – także przyrodę i piękno stworzenia.

Pan mógł zachęcać innych do wrażliwości na piękno istniejące w świecie, bo On sam był w stałym kontakcie z przyrodą i zwracał na nią szczególną uwagę, pełną miłości i zadziwienia. Gdy przemierzał każdy skrawek swej ojczyzny, zatrzymywał się, by podziwiać piękno stworzone przez Ojca, zachęcając swoich uczniów do rozpoznawania w rzeczach Bożego orędzia…

To z encykliki Laudato Si papieża Franciszka. Znów do niej wracam, bo – tak szczerze – zmęczony jestem już tym całym AI. Zdumiony. Także tym w „naszych kręgach”.

Od jakiegoś czasu mamy w naszych portalowych mediach społecznościowych taki hasztag: #patron_dnia – wiadomo o co chodzi. O świętą lub świętego na dany dzień. I kliknąłem tak w niego z ciekawości, jak tam się nam te kolejne posty wyświetlają. I mało nie spadłem z krzesła.

Bo obok tych naszych, wiarowych wpisów, ilustrowanych najczęściej reprodukcjami pięknych dzieł sakralnych, wyświetliły mi się inne rzeczy. Z innych portali, czy profili na ten sam temat. A tam u nich już nic innego, tylko obrazki świętych wygenerowane przez AI. Wszystkie na jedno kopyto, wszystkie w takich samych wzorach, tonacjach, kolorach…

Całe wieki tworzenia sztuki chrześcijańskiej do kosza. A może raczej do kompa. Bo komp, komputer, przemieli je sobie, „przeredaguje” po swojemu i wypluje tego, czy innego masakrycznie kiczowatego AI-świętego. A masom się to podoba.

Co za czasy, co za czas…

«« | « | 1 | » | »»

Piotr Drzyzga

dodane 01.06.2026 12:16

TAGI| DUCHOWOŚĆ, FELIETONY, ZJAWISKA KULTUROWE I SPOŁECZNE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Duch dawnych Lednic nadal żyje. Młodzi chcą się angażować | Wycieczka do Chin | Co tu świętować? | Skoro dziś św. Floriana | Komunikaty

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

By znaki były czytelne

Andrzej Macura

By znaki były czytelne

W sprawowaniu liturgii nie chodzi tylko o wierność tekstom i rubrykom.

Źle poinformowani

Katarzyna Solecka

Źle poinformowani

Uwaga, wysyłasz wiadomość bez treści – jak dobrze, że jeszcze nas ktoś pilnuje!

Čas

Piotr Drzyzga

Čas

To nejcennější, co člověk má…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Kijowie po rosyjskich atakach

Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani, nam ani wam

Szef MSZ Ukrainy o ostatnich tarciach na linii Warszawa - Kijów

W Szwajcarii

Szwajcaria: W referendum zwyciężą przeciwnicy ograniczenia populacji kraju do 10 mln?

Plebiscyt w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca.

Przed Białym Domem

USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem

Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, ale...

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

To ostatni mecz Biało-Czerwonych przed wakacyjną przerwą.

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Za jego niedopełnienie opiekunom grozi kara grzywny.

Niemiecki czołg Leopard w wojsku polskim

Rheinmetall podpisał umowy na 5,7 mld euro z armią Rumunii

To "największy pakiete umów międzynarodowych w najnowszej historii".

Hazard

Młodzież coraz częściej sięga po gry hazardowe i e-papierosy

Choć rzadziej piją i palą...

Praga

Ktoś Ci uwierzy

Nowy arcybiskup praski podpisał memorandum dot. ofiar wykorzystywania seksualnego.

W sieci

Podczas oglądania patostreamów dzieci mają wrażenie, że takie treści są normalne

Eksperci alarmują.

Mamy coraz więcej coraz mniej wartych

Będą podwyżki minimalnego wynagrodzenia?

MRPiPS chce, by minimalne wynagrodzenie w 2027 r. wyniosło 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł.

Po zbombardowaniu Kijowa

AFP: Ostatnio Ukraina odzyskała więcej terytorium niż utraciła

Obszar kontrolowany przez Rosję zmniejszył się o 280 kilometrów kwadratowych.

Peter Magyar w Niemczech

Magyar: jestem gotów spotkać się z Zełenskim

Ale po zakończeniu negocjacji w sprawie mniejszości węgierskiej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
16°C Czwartek
noc
14°C Czwartek
rano
wiecej »
 