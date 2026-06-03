Obowiązek jazdy w kasku dla osób do 16 lat kierujących rowerami, e-hulajnogami lub urządzeniami transportu osobistego oraz nowe zasady przewożenia dzieci na rowerach i przyczepkach rowerowych - to niektóre z przepisów, które weszły w życie w środę.

W środę weszła w życie część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz wpłynąć na ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych.

Nowelizacja wprowadza do Kodeksu wykroczeń przepis, zgodnie z którym odpowiedzialność za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez wymaganego kasku ponosi osoba mająca obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem. Przepis ten przewiduje karę grzywny do 100 zł.

Zmienią się też zasady przewożenia dzieci. Nowelizacja wprowadza bowiem szczegółowe regulacje dotyczące przewożenia dzieci na rowerach i w przyczepach rowerowych. Co do zasady dzieci do 7 lat będą mogły być przewożone na rowerze lub rowerze z napędem pod warunkiem używania w czasie jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym oraz pod warunkiem umieszczenie dziecka na dodatkowym siodełku lub foteliku zapewniającym bezpieczną jazdę.

W przepisach przewidziano wyjątki od konieczności używania kasku przez dziecko do lat 7, m.in. w sytuacji, gdy jest np. przewożone rowerem w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku, lub podróżuje przyczepką wyposażoną w fabryczne pasy bezpieczeństwa.

Według statystyk, przesłanych PAP przez Instytut Transportu Samochodowego w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84 proc. względem roku poprzedniego.

Dodatkowo, dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, dotyczące e-hulajnóg, pokazują gwałtowny wzrost liczby zdarzeń w skali całego roku - liczba wypadków wzrosła z 543 w 2022 r. do 1158 w 2025 r., liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 3 do 11, zaś liczba ciężko rannych zwiększyła się z 162 do 358.

- Z badań ITS wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70 proc., a w przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40 proc. Co istotne, badania ESRA3 pokazują, że niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80 proc. Nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników rowerów, e-hulajnóg i UTO, którzy w zderzeniu z pojazdem są narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć - podkreśliła Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Od 3 marca, w wyniku wejścia w życie opracowanej przez resort infrastruktury nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, obowiązuje zakaz kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzenia transportu osobistego (np. segway, deskorolka elektryczna) przez dzieci do 13. r.ż.