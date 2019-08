Na początku kazania główny celebrans wyraził „wdzięczność Bogu i wszystkim wam za zaproszenie do odprawienia tej Mszy świętej na otwarcie Festiwalu” oraz przekazał im „gorące pozdrowienia i błogosławieństwo od Ojca Świętego”. Następnie nawiązując do hasła tego spotkania: „Pójdź za Mną”, słów, wypowiedzianych przez Pana Jezusa, zaznaczył, że „trzeba, aby Duch Święty otworzył nasze serca i napełnił je mądrością Bożą”.

„Drodzy Młodzi, pozwólcie, aby Duch Święty uczynił z was mądrych jak Matkę Bożą, która rozważała każdą rzecz w swoim sercu i jak wielkiego Ojca Kościoła św. Alfonsa de Liguoriego, który w XVII wieku na nowo ewangelizował współmieszkańców swego Neapolu” – zachęcił kardynał. Na zakończenie życzył młodym słuchaczom, aby Ojciec zesłał swego Ducha i odnowił „nasze serca na obraz swego Syna Jezusa, narodzonego z Maryi Panny”.

W przededniu Mszy św. na maszty wciągnięto flagi 80 krajów, z których przybyli uczestnicy Mladifestu. Wcześniej odbyła się konferencja prasowa, na której o rozpoczętym wydarzeniu mówili papieski wizytator apostolski dla Medziugoria abp Henryk Hoser i miejscowy proboszcz, franciszkanin o. Marinko Šakota.

„Niewątpliwie jesteśmy świadkami nowej dynamiki nowej ewangelizacji” – oświadczył wysłannik papieski. Wyraził „osobiste i głębokie przekonanie, że Medziugorie proponuje nowy model nowej ewangelizacji”. Przypomniał, że miejsce to nie podlega bezpośrednio Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, ale pozostaje pod skrzydłami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. W maju br. Watykan ogłosił, że zezwala na oficjalne organizowanie pielgrzymek przez parafie, diecezje, biskupów i kardynałów, którzy będą mogli uczestniczyć w uroczystościach. „I teraz jesteśmy tego świadkami, a to oznacza, że Ojciec Święty otworzył wielką bramę do Medziugoria” – zaznaczył abp Hoser.

O. Šakota przedstawił tegoroczny program Mladifestu i wydarzeń w tym miejscu. Orędzie tego festiwalu zawarte jest w haśle: „Pójdź za Mną”, a w każdym człowieku tkwi tęsknota za pokojem i prawdą – przekonywał proboszcz miejscowej parafii. Wskazał, że „są tu ludzie, którzy tu właśnie znajdują tę tęsknotę za Jezusem i pokojem”.

Na zakończenie konferencji prasowej przedstawiono dziennikarzom okolicznościowe znaczki, wypuszczone przez Chorwacką Pocztę Mostar w Bośni i Hercegowinie z okazji Mladifestu, a jej dyrektor Josip Bulić wręczył je obu duchownym.