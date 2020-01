Nie żyje Alicja Mazurek. Miała zaledwie 19 lat  

Alicja 19 lutego 2018 r. jechała samochodem wraz z kolegą ze wspólnoty Guadalupe. Auto z dużą prędkością uderzyło w wiadukt przy al. Tysiąclecia w Lublinie. Kierowca zginął na miejscu. Alicji lekarze także nie dawali wielkich szans na przeżycie.

Wypadek dwojga młodych ludzi wstrząsnął Lublinem. Ala przeżyła kilka operacji. Wszystkie były wspierane modlitwą. Po leczeniu w lubelskim szpitalu trafiła do warszawskiej kliniki "Budzik".

15 grudnia 2019 r. otworzono w Turce pod Lublinem specjalny ośrodek neurorehabilitacji. Rodzice Alicji wybudowali go z myślą o swoim dziecku, ale także po to, by pomóc wielu innym ludziom, którzy potrzebują specjalistycznej terapii.

Alicja Mazurek zmarła 29 grudnia. Miała zaledwie 19 lat.

