Należący do Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych zakonnik pełni funkcję proboszcza w jednej z dzielic Tokio. Zwraca uwagę, że sama treść świąt Bożego Narodzenia jest dla większości Japończyków dosyć obca: „To nie człowiek staje na służbie Boga, ale te święta uświadamiają, że to Bóg podejmuje służbę człowiekowi, staje sie sługą człowieka”. Również w parafiach oraz domach japońskich, do czego bardzo zachęcał Papież Franciszek aranżuje się żłobki. W kolejne niedziele Adwentu o. Lembo ofiarowywał figurki różnych postaci, które miały ubogacić stajenkę betlejemską.

Boże Narodzenie obfituje wśród japońskich chrześcijan wieloma wydarzeniami o charakterze ekumenicznym, wspólną modlitwą różnych wyznań. Są to spotkania wokół Słowa Bożego, podczas których płynie modlitwa, aby narodziny Jezusa przyniosły społeczeństwu japońskiemu i rodzinom radość, szczęście oraz nadzieje, którą jedynie Ewangelia może dać. Święta nie były dla tamtejszych chrześcijan czasem świątecznego odpoczynku.