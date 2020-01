Historia tragicznej śmierci błogosławionego kapelana Solidarności była już prezentowana w różnych formach artystycznych. Powstały film fabularny, liczne filmy dokumentalne, książki, poezja.

Gdańscy radiowcy postawili na naturalną dla nich formę słuchowiska radiowego, które powraca do sprawy mordu na kapłanie. Tym razem jednak została ona przedstawiona w ciekawym ujęciu - historię ks. Popiełuszki opowiedziano z perspektywy osób, które próbują zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło. - Opowiadamy tu o pewnym aspekcie zbrodni dokonanej na ks. Jerzym. Sprawa odbyła się dawno, na wolność wyszli już nawet zabójcy księdza. To nie jest tematyka zbyt popularna, więc dobrze, że ktoś się nią interesuje.W naszym słuchowisku opowiadamy historię kogoś, kto próbuje zrozumieć, co kierowało tymi ludźmi, którzy zamordowali księdza - mówi Henryk Rozen, reżyser słuchowiska.

Radiowa opowieść o ks. Jerzym powstała specjalnie dla gdańskiej rozgłośni. Autor tekstu to Zbigniew Branach, znany dziennikarz, autor tekstów poświęconych ks. Jerzemu. Natomiast słuchowisko reżyserował H. Rozen, znakomity polski reżyser radiowy i teatralny, wieloletni dyrektor Teatru Polskiego Radia. Za stronę techniczną i realizacyjną odpowiadał Jacek Puchalski, doświadczony i nagradzany realizator Radia Gdańsk. Słuchowisko o ks. Jerzym wyprodukował Konrad Mielnik, dziennikarz i producent Radia Gdańsk. Można je odsłuchać na internetowej stronie rozgłośni.

Więcej o słuchowisku w numerze 3. "Gościa Gdańskiego" na 19 stycznia.