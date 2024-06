Zbliża się Festiwal i Marsz dla Życia

Start Marszu dla Życia i Rodziny to już tradycyjnie godzina 15. Miejsce również doborze znane, bo Kaplica Królewska nieopodal bazyliki Mariackiej. Tradycyjnie przed wyruszeniem na ulice Gdańska uczestnicy odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie błogosławieństwa udzieli abp Tadeusz Wojda. – Zapraszam wszystkich do udziału w tych wydarzeniach. W dzisiejszym świecie jest to ważne wyzwanie, które staje przed nami, aby promować życie od poczęcia aż do naturalnej śmieci, aby tego życia bronić, manifestować je – mówił abp Tadeusz Wojda w specjalnym zaproszeniu na oba wydarzenia.

Trasa Marszu dla Życia i Rodziny będzie wiodła ulicami: Grobla I, Szeroką, Targ Drzewny, Wały Jagiellońskie, Podwale Grodzkie, Błędnik, 3 maja i Plac Zebrań Ludowych, gdzie ok. godz. 16 rozpocznie się Festiwal dla Życia.

W tym roku odbędzie się pięć koncertów. Jako pierwszy wystąpi zespół Festiwalu dla Życia prowadzony przez Martę Kurkowską. Mocni w Duchu wraz ze świeckimi animatorami będą prowadzić modlitwę za miasto. Następnie wystąpią: Arka Noego, Edzio oraz Łzy.

Organizatorzy zadbali, aby każdy odnalazł w czasie festiwalu swoją przestrzeń, stąd kilka tematycznych stref: inspiracji, specjalistów, małżeńska, wspólnot, modlitwy, dzieci oraz wydawnictw.

W strefie inspiracji gośćmi będą: bp Piotr Przyborek, Tymoteusz Filar, Ewelina Chełstowska, ks. Dominik Chmielewski, Robert Friedrich "Litza", ks. Rafał Główczyński SDS, znany jako "Ksiądz z Osiedla", s. Urszula Kłusek SAC oraz Michał Koterski. Program znajduje się TUTAJ.

Strefa specjalistów to takie nazwiska jak: Paulina Opala, Monika Wierzbicka, dyrektor szkoły dla dziewcząt „Fregata”, ks. Tomasz Kancelarczyk, z Fundacji Małych Stópek, oraz dr Magdalena Rokicka. Program znajduje się TUTAJ.

Marsz oraz festiwal to ogromne wydarzenia, w które zaangażowały się wspólnoty z terenu całej archidiecezji. Organizatorzy, chcąc zadbać o właściwe przygotowanie do czasu ewangelizacji i modlitwy zapraszają na wyjątkowe rekolekcje dla wszystkich wspólnot. Odbędą się w dniach 14-15 czerwca, a ich hasło brzmi: "Miłość Chrystusa przynagla nas" (2 Kor 5,14). Rekolekcjonistą będzie ks. Wiesław Mielewczyk, który posługuje w Boliwii.

Szczegółowy plan:

Piątek 14.06.2024

17.00 – adoracja z uwielbieniem

17.40 – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – Eucharystia – homilia w oparciu o słowo z dnia

19.20 – konferencja 1: „Ja i Bóg – bliskość Przyjaciela” – Droga z Przyjacielem”

19.50 – modlitwa o nowe doświadczenie Bożej Miłości, o wiarę i ufność, o uzdrowienie z adoracją Najświętszego Sakramentu

21.00 zakończenie

Sobota 15.06.2024

15.00 – zawiązanie wspólnoty

15.15 – modlitwa uwielbienia

15.30 – konferencja 3 – „Być mocnym potęgą Ducha”

16.00 – modlitwa o nowe doświadczenie Ducha Świętego

16.45 – przerwa

17.10 – konferencja 4 – „Posłany w imię Boga – wskazówki do Ewangelizacji”

17.40 – przygotowanie do Eucharystii

17.50 – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – Eucharystia zakończona błogosławieństwem posłania

19.30 – zakończenie, ogłoszenia

Szczegółowe informacje odnośnie do obu wydarzeń znaleźć można TUTAJ.

Współorganizatorami wydarzenia są archidiecezja gdańska oraz Fundacja Activni. Patronatem honorowym objęli je Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, i abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański.

Patronem medialnym jest "Gość Niedzielny".