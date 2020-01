Jak podaje serwis franciszkanie.pl, o. Dariusz urodził się w 1968 r. w Piasecznie. Od 6. roku życia wychowywał się Górze Kalwarii, a następnie w Jaśle. Rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale wkrótce potem przerwał je, by wstąpić do franciszkanów. Studiował w WSD Franciszkanów w Krakowie i na Uniwersytecie Wiedeńskim. Pracował we franciszkańskim międzynarodowym domu formacyjnym w Wiedniu i w parafii Matki Bożej Wniebowziętej w Ludwigshafen-Oggersheim. W 2001 r. wrócił do Wiednia, by przez 4 lata kierować domem formacyjnym. Siedem lat spędził w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Blieskastel, m.in. jako jego kustosz i przełożony klasztoru. W latach 2009-2012 grał na klarnecie w miejskiej orkiestrze dętej w Saarbrücken. Był też gwardianem klasztoru w Ratingen i wikariuszem w tamtejszej parafii św. Piotra i Pawła. Ostatnie ponad trzy lata spędził w Wiedniu jako gwardian klasztoru i proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej.