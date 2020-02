"Mam dwie prośby. Na początku proszę o modlitwę w intencji chorych, ich rodzin, personelu medycznego i wolontariuszy. Zachęcam do ofiarowani komunii świętej w intencji osób chorych - podkreślił abp Gądecki w informacji przekazanej PAP przez biuro prasowe KEP.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poprosił także o to, aby towarzyszyć chorym na co dzień, żeby nie czuli się samotni i opuszczeni.

"Po drugie proszę też, byśmy w tym dniu szczególnie, chociaż nie tylko w tym dniu, odwiedzali osoby chore i potrzebujące pomocy. To nic innego jak wypełnienie uczynku miłosierdzia chorych nawiedzać" - wskazał abp Gądecki.

Nawiązał także do orędzia papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty napisał m.in.: "Słowa Jezusa: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i zmęczonym (...). Stąd wychodzi światło, które oświeca wasze chwile ciemności i nadzieja wobec waszego zniechęcenia (...). W Nim bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej nocy ciała i ducha, znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła".

Abp Gądecki przypomniał też, że Światowy Dzień Chorego, obchodzony jest w dniu wspomnienia liturgicznego Matki Bożej z Lourdes - 11 lutego. Ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 r. - w 75. rocznicę objawień fatimskich.

"Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby oraz dostrzeżenie tych, którzy zawodowo bądź z potrzeby serca (jak rodziny czy wolontariusze) towarzyszą chorym i cierpiącym" - podkreślił.