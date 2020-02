Mam nadzieję, że moje publikacje wzmocnią w Polakach postawę pro-life - powiedziała dziś Abby Johnson, znana amerykańska działaczka pro-life. Jej historię - od dyrektora w jednej z największych klinik aborcyjnych Planned Parenthood do zaangażowanej obrończyni życia - opowiada głośny film „Nieplanowane” i książka pod tym samym tytułem.

Rozpoczynając kilkudniową wizytę w Polsce Johnson spotkała się z dziennikarzami w Centrum Medialnym KAI.

Abby Johnson jest założycielką Fundacji „I nie było już nikogo”, pomagającej osobom, które z przyczyn etycznych zdecydowały się odejść z klinik aborcyjnych. Chodzi o pomoc prawną, psychologiczna i duchową.

Przyjazd Johnson do Polski zbiega się także z premierą nowej książki „Ściany będą wołać”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Esprit. Autorka wyraziła nadzieję, że jej publikacje wzmocnią w Polakach postawę antyaborcyjną. Podkreśliła, że obecnie widać w świecie tendencję do odczłowieczania ludzi, co dotyczy zarówno nienarodzonych, wobec których stosuje się aborcję, jak i starszych, poddawanych eutanazji.

Pytana o to jaki sposób zaangażowania pro-life jest najbardziej skuteczny, Johnson stwierdziła, że najważniejsza jest modlitwa ale bardzo ważne jest także obecność przeciwników aborcji pod klinikami, gdzie są one dokonywane. „Ważny jest jednak sposób, w jaki jesteśmy obecni – ważniejsza jest modlitwa niżeli krzyk a najważniejsza zaś oferta konkretnej pomocy dla kobiet chcących dokonać aborcji” – uważa Amerykanka.

Podczas spotkania z dziennikarzami Johnson, była baptystka opowiedziała też dlaczego osiem lat temu zdecydowała się porzucić wspólnotę baptystów i zostać katoliczką. Po zdecydowanych wypowiedziach w obronie życia w jej wspólnocie spotkała ją reprymenda i sugestia, że nie jest dobrze widziana wśród baptystów. Wówczas zaczęła zastanawiać się nad nową wspólnotą. Pod wpływem przeżycia katolickiej Mszy św. zaczęła zgłębiać nauczanie Kościoła.

„Przeczytałam Katechizm Kościoła Katolickiego od początku do końca i z powrotem. Znalazłam tam odpowiedzi na wiele pytań. Czytałam też Ojców Kościoła” – wyznała Johnson. Z kolei na jej mężu duże wrażenie wywarła encyklika Pawła VI „Humanae vitae”. Po lekturze także i on nie miał wątpliwości, by zostać katolikiem – stwierdziła Johnson. Obecnie była dyrektor kliniki aborcyjnej jest matką ośmiorga dzieci i szczęśliwą żoną.

Konferencja w Centrum Medialnym KAI otworzyła pierwszą wizytę Abby Johnson w naszym kraju. Kolejne spotkania odbędą się w Bydgoszczy, Krakowie, Pile, Rumii i Warszawie. W sobotę 15 amerykańska działaczka pro-life spotka się w Sejmie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny. Poinformowała, że jej cele nie jest próba bezpośredniego wpływu na toczące się debaty nt. aborcji lecz podzielenie się swoim doświadczeniem i świadectwem.

Więcej informacji na temat przyjazdu Abby Johnson do Polski znajduje się na stronie abbywpolsce.pl.